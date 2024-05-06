大陸企業淨利潤5年來首次下降 反映通縮壓力加大

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大陸上市公司的業績正在惡化，約5200家企業的2023財年（截至2023年12月）淨利潤較上一財年下降3％，利潤5年來首次下降。持續不景氣的房地產出現虧損，波及到鋼鐵和建材等行業。日媒認為，這反映出通縮壓力加大的大陸經濟現狀。

日經新聞以在上海和深圳等證券交易所上市的企業為統計對象，並排除金融領域。截至今年4月底，2023財年的財報已全部出爐，淨利潤合計為2.85兆元（人民幣，下同），比上一財年降低1000億元左右。2024年1至3月與上一年同期相比也減少5％，復甦緩慢。

在2023財年，大陸房地產企業最終虧損135億元，這是有全面數據的2000年以來首次出現虧損。受大陸政府2020年實施的融資限制影響，房地產企業破產和延遲交房相繼出現，消費者的觀望情緒加強。

有關房地產的信用風險在大陸國有企業和民間企業均在擴散。綠地控股集團最終虧損95億元，發生了美元債券違約。陷入經營困難的恒大集團和碧桂園控股在香港上市，實際情況很可能更糟糕。

據悉，包括相關產業在內，房地產佔到大陸國內生產總值（GDP）的30％，因此，關係密切的行業也受到影響。鋼鐵和建材的最終利潤分別減少13％和34％，石油和化工也下降18％。

淨利潤正成長的只有汽車等部分行業，包括零件在內的282家公司淨利潤增長48％，增至1315億元。在純電動汽車（EV）領域與美國特斯拉競爭世界第一的比亞迪（BYD）淨利潤達到300億元，增加81％。汽車電池企業寧德時代新能源科技（CATL）淨利潤增加44％，達到441億元。

報導指，大陸企業的資本效率正在下降。淨資產收益率（ROE）降至7.7％，惡化了0.7個百分點，與9％左右的日本和超過18％的美國相比有些遜色。大陸國有企業大規模的資本投資和研發增強了國際競爭力，但並沒有帶來相應的利潤。