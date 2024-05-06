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大陸企業淨利潤5年來首次下降 反映通縮壓力加大

  • 旺報即時 陳冠宇
圖為工人在一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠的發動機生產線上進行裝配作業。（新華社）
圖為工人在一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠的發動機生產線上進行裝配作業。（新華社）

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大陸上市公司的業績正在惡化，約5200家企業的2023財年（截至2023年12月）淨利潤較上一財年下降3％，利潤5年來首次下降。持續不景氣的房地產出現虧損，波及到鋼鐵和建材等行業。日媒認為，這反映出通縮壓力加大的大陸經濟現狀。

日經新聞以在上海和深圳等證券交易所上市的企業為統計對象，並排除金融領域。截至今年4月底，2023財年的財報已全部出爐，淨利潤合計為2.85兆元（人民幣，下同），比上一財年降低1000億元左右。2024年1至3月與上一年同期相比也減少5％，復甦緩慢。

在2023財年，大陸房地產企業最終虧損135億元，這是有全面數據的2000年以來首次出現虧損。受大陸政府2020年實施的融資限制影響，房地產企業破產和延遲交房相繼出現，消費者的觀望情緒加強。

有關房地產的信用風險在大陸國有企業和民間企業均在擴散。綠地控股集團最終虧損95億元，發生了美元債券違約。陷入經營困難的恒大集團和碧桂園控股在香港上市，實際情況很可能更糟糕。

據悉，包括相關產業在內，房地產佔到大陸國內生產總值（GDP）的30％，因此，關係密切的行業也受到影響。鋼鐵和建材的最終利潤分別減少13％和34％，石油和化工也下降18％。

淨利潤正成長的只有汽車等部分行業，包括零件在內的282家公司淨利潤增長48％，增至1315億元。在純電動汽車（EV）領域與美國特斯拉競爭世界第一的比亞迪（BYD）淨利潤達到300億元，增加81％。汽車電池企業寧德時代新能源科技（CATL）淨利潤增加44％，達到441億元。

報導指，大陸企業的資本效率正在下降。淨資產收益率（ROE）降至7.7％，惡化了0.7個百分點，與9％左右的日本和超過18％的美國相比有些遜色。大陸國有企業大規模的資本投資和研發增強了國際競爭力，但並沒有帶來相應的利潤。

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