義大利家具品牌NATUZZI慶65周年 強調品牌核心「和諧」

義大利家具品牌NATUZZI拉圖誌於米蘭設計周期間以「The Circle of Harmony」為主題歡慶65周年，再次強調品牌永遠的核心精神：「和諧」。NATUZZI 台灣區總代理總經理顏貽騰特別帶領台灣團隊前往祝賀，受到品牌創辦人Pasquale Natuzzi的歡迎，Natuzzi先生表示台灣是個重要的市場，感謝顏貽騰及其團隊，讓NATUZZI成為全台最大的義大利進口家具品牌，「長久以來，他是我們全球最佳夥伴之一。因為他熱愛這個品牌，認真經營。」 走進NATUZZI位於米蘭的旗艦店，擺設風格重新定義「寧靜奢華」，最新系列「The Circle of Harmony」由Karim Rashid、Andrea Steidl和Simone Bonanni這3位設計師主導，與創辦人Natuzzi先生討論後，透過最新作品講述品牌的經典歷史、現今風格與未來走向。加上來自NATUZZI設計中心，結合Comfort（舒適）與Wellness（健康）的Comfortness系列：Mindful 與Snail新款沙發，讓此概念更加完整。 84歲的Natuzzi先生表示自己有5個小孩，最年長的55歲、最小的23歲，與他們聊天的過程，不斷吸收新知識，不受框架限制，與數位世代的年輕團隊溝通，從生活中激發出靈感，全新發表的Comfortness系列就是最佳例子，在其他老字號義大利家具仍強調工藝與設計之際，Natuzzi運用新科技，與醫學機構合作，設計出能調整坐姿和協助身體伸展的功能，即時久坐也不易感到不適，將按摩椅與沙發完美融合，「義式美學設計與功能性是品牌的DNA」Natuzzi先生說在這紛擾的世界裡，身心健康最為重要，因此品牌擁抱科技並藉此提升人們的健康。 在新的Comfortness系列中，Snail沙發是顏貽騰最喜愛的作品，他親自體驗導入最新科技且兼具義式美學的Snail，臉上盡是滿足的表情，表示自己喜愛才有信心推薦給消費者。事實上40年前顏貽騰進入家具市場時，家具市場被家具街和路旁的大賣場所佔據，考察市場後就決定投入進口沙發市場做批發，從泰國、新加坡進口沙發，不料過了10年，中國大陸快速崛起，且有更多人擠進這個行業，於是他開始轉向進口以義大利為主的歐洲家具，例如NATUZZI沙發、Calligaris餐桌椅及一些臥室床組批發給較高端的零售業。 20年前NATUZZI成立世界唯一的設計中心，顏貽騰參觀了上海NATUZZI Store和米蘭總部之後，馬上加入了這個體系，成立了台灣NATUZZIStore品牌專賣店，5年就拓展全台北中南共5間獨立門市，以及1間商場門市。在台灣NATUZZI的品牌發展上，他著力在建構每一個大型門市，「我必須把NATUZZI 設計中心從店外的招牌到店內義大利所規劃的時尚流行趨勢呈現在客人面前。」 至於未來的發展方向，顏貽騰表示，現階段開始嘗試進入百貨公司的精緻商品櫃位，提高品牌知名度，進軍新竹則是擴張Natuzzi版圖的下一個目標。