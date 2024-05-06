《通網股》美律Q2營收拚雙增 長線2025年新品助攻

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【時報記者王逸芯台北報導】美律(2439)第二季受惠庫存已偏低，受惠客戶持續追加訂單，將迎來回補，營收將呈現季增、年增。就長線來看，美律積極發展新品，在接到新案須9個月至1.5年才會量產條件下，預計美律2025年營收仍將持續成長。

受惠耳機客戶庫存水位仍低，持續追加訂單，美律預計第二季營收將會季增、年增。以各產品線觀察，耳機部分以Audio娛樂耳機成長動能最強，受惠客戶新品推出，且市場需求強勁，挹注耳機產品線營收佔比將略微提升，此外，電競與商用性耳機歷經一年半庫存去化下，目前客戶水位偏低開始拉貨，推升整體耳機第二季營收將季增年增。揚聲器部分，由於佔比最大的手機要到第三季才會開啟新品備貨潮，第二季目前拉貨動能仍維持淡季水準，不過在PC、車用、VR營收持續成長下，仍預計揚聲器產品線第二季營收繳出季增年持平表現。

美律近年積極拓展新客戶，客戶類別自過往美國、歐洲大客戶開始新增一些日本、歐洲的中型客戶，產品線也自耳機、揚聲器擴增至Video Conferencing、Streaming麥克風、車用喇叭、Video Soundbar等應用，目前新開的案子較過往已多出許多，在接到新案須9個月至1.5年才會量產條件下，預計美律2025年營收仍將持續成長，其中Soundbar產品ASP較高，且既有客戶都有此產品的貢獻下，預計未來將有機會大幅成長，挹注營運的持續提升。

此外，美律也因應客戶需求，持續拓增越南與泰國等地的產能，由於美律擁有非大陸產能，海外服務完整前提下也較同業斬獲較多訂單，預期海外產能將自2024年約接近30%，逐步成長至2025年超過30%的比重，擴大海外服務客戶的競爭優勢。