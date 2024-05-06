靜宜英文系畢業公演「1984」6／3登場 學生呈現四年完整學習歷程

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靜宜大學英文系英語話劇畢業公演「1984」，將於6月3日19:00於該校伯鐸樓小劇場登場！英文系主任黃麗蓉表示，戲劇展演能增強學生統整能力，並完整呈現大學四年課程所學習的文化、文學、戲劇、電影等專業。今年畢業公演「1984」從劇本編寫、演員挑選、佈景設計、製作道具、演出服裝與排演等，全由學生一手包辦，全方位展現英語專業、跨域軟實力、創意與團隊精神！

黃麗蓉指出，靜宜英文系大四學生可選擇畢業公演、專題競賽展演或實習，以呈現四年學習成果。因該系大一開始規劃戲劇課程，選擇畢業公演的學生，以一年時間修習「畢業公演」專題課程。

黃麗蓉表示，此次公演劇碼「1984」改編自政治性小說，內容包含民主、政治、自由意識等多元主題，學生可藉此理解小說內容及意義，並與生活與時事等聯結。

靜宜英文系很多學生受到大四畢業公演啟發，畢業後從事相關行業；例如有學生因此考上研究所朝導演邁進，有人則走向編劇！英文系校友陳德齡擔任國家電影及視聽文化中心副執行長；黃琇怡則成為獨立影像工作者，拍攝的紀錄片作品「鑽石水族世界」，榮獲台北電影獎最大獎「百萬首獎」的肯定。

黃麗蓉說，靜宜英文系與其他學校最大不同是重視跨領域學程，就是「專業英文能力+1」！該系採全英語小班教學，授課著重實務，並加入文學、創意及應用等跨領域課程，儲備學生就業競爭力；加上靜宜全球姐妹校達500多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台唯一會員學校，學生可前往全球800多所海外學校遊留學或實習。

黃麗蓉強調，英文系學生都能擁有英語的聽、說、讀、寫等專業及國際觀，畢業後出路寬廣；系友也從事教育、文創、外交、航空、學術研究及國貿等各領域發展，皆有優秀傑出傲人的表現，深獲各界高度肯定！