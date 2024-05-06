基隆納骨塔改建2次流標 市府：酌減項目、重新招標

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基隆市南榮公墓的基隆市立納骨塔打算原地改建，但迄今毫無動靜。據了解，今年基隆市府曾經過兩次公告招標，但都無人投標宣告流標，也引起民眾關心。基隆市政府表示，近年原物料飆漲，廠商認為無利可圖故不願投標。市府已經檢討減項相關設計，將於本周重新上網公告，月底公開招標。

基隆市立納骨塔自1984年落成啟用至今，已經40年。除外部因風化常有水泥塊剝落外，內部也沒有電梯，相關設施相當陳舊。基隆市政府自2017年起就有意推動納骨塔更新，到了2019年決定在原地改建，去年中完成既有骨罐、骨甕的暫厝，但因為與廠商鬧出糾紛遲未發包。

在排除了相關廠商糾紛，也完成了現有骨灰甕的移置暫厝等相關問題後，原打算去年底發包興建，但連續兩次公告招標，都沒有人投標，宣告流標。

據了解，民政處在第一次招標流標後，考量有8家廠商領標，卻無人投標，民政處在處長張淵翔帶領下，拜訪多家廠商，了解業者們考量的相關因素。發現近年來相關原物料大幅飆漲，市府原本的標書是2年前制定，若以原本招標項目將直接導致業者無利可圖。因此考量先刪減部分與營建工程較無關係的項目，並酌減骨灰櫃的數量，再重新上網公告。

據了解，民政處刪減的部分包括將原納骨塔存放的骨灰罈罐遷入建成後生命典藏館的相關工程及法事，以及視訊祭拜系統、神像、較難取得的建材，並減少約6300個骨灰存置櫃。

民政處表示，因應工料雙漲，市府以提高營建工項單價方式增加廠商投標誘因，這次將改採「最低標」的決標方式，引進讓市場自由競爭機制。相關的設計單位檢討修正後的預算書圖及招標文件已經大致準備完成，市府透過減少押標金及履約保證金以提升業者投標意願，並將於本周上網公告，一切順利將於月底公開招標，市府預估邀請5家以上廠商投標，對整體工程時程將不會有太大影響。