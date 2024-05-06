華為、蘋果真的槓上了？發表會同一天交鋒 3大新品對尬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 郭宜欣】華為與蘋果都將在7日舉行發表會，同一天發表新品引發高度關注，甚至遭戲稱兩大科技巨頭槓上了。蘋果與華為都不會發表新款智慧型手機，反倒以平板、筆電與穿戴裝置為較勁重點，華為有望推出新平板MatePad系列，蘋果也有高機率推出新一代iPad Pro及iPad Air等產品。

綜合外媒報導，蘋果春季發表會的主題為「Let Loose」預計以直播方式進行，新品聚焦在iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil 3和相關配件。預測新款iPad Pro將採用新一代Apple M4晶片，並搭載OLED與霧面顯示器，外殼變得更輕邊框也會變得更窄。

此外，iPad Air有望來到史上最大尺寸12.9吋，搭載M2晶片與橫向前置鏡頭，確切規格待官方進一步公告。不知是巧合還是刻意，華為有望在發表會上公開MatePad系列平板、MateBook系列筆電和穿戴裝置。

華為此次發表會的新品，除了已在大陸上市的產品，還有全球首發新品，包括Watch Fit 3智慧錶、MateBook X Pro 2024筆電。其中Watch Fit 3的錶面與錶帶設計被認為與Apple Watch有高度相似。

MateBook X Pro 2024筆記型電腦則是華為首款AI筆電，使用14.2吋柔性OLED螢幕，機身厚13.5毫米重量僅980公克，搭載英特爾Ultra 9高性能處理器，人民幣售價11,199元，不到新台幣5萬，瞬間成為焦點。