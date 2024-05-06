9家跨國投銀剉咧等 韓指控非法放空1.56億美元

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】韓國金融監管機關宣布最新調查結果，稱目前已經發現高達2,112億韓元（約1.56億美元）、由9家跨國投資銀行操作的非法放空交易。

韓國自去年底展開這項調查。

根據韓國金融監督院發布的報告，這9家名稱未公開的銀行總共放空164檔股票，並違反大部分的程序規範。目前該主管機關將繼續調查其他5家銀行是否也在韓國進行非法放空。

金融監督院資深副行長Hahm Yong-il表示，在這9家外商銀行中，有兩家已經面臨金融當局處罰，並因涉嫌違反韓國的資本市場法規而被移交檢方展開進一步調查。金融監督院也將審查對另外7家銀行的懲處措施。

該官員並表示，與總部位於美國的銀行相比，總部位於歐洲的銀行違規行為更多，且大多數遭到調查的交易，都是出自於他們在香港據點。

金融監督院官員預計在本月晚些時候前往香港，向跨國銀行們說明在韓國從事放空交易的最新規定。

由於韓國當局加強掃蕩「裸賣空」（naked short selling）交易，近幾個月來跨國銀行與對沖基金在韓國的交易活動面臨越來越嚴格的監管。

根據金融監督院的數據，遭到當局調查的14家銀行佔外商在韓國放空交易的90%。

去年12月，韓國當局以違規放空為由對法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）和滙豐控股（HSBC Holdings Plc）處以罰款。今年3月，匯豐銀行香港分公司及其三名交易員遭韓國檢方起訴。韓國媒體日前報導，被瑞銀集團（UBS Group AG）收購的瑞士信貸（Credit Suisse）也將面臨韓國監管機關處以罰款。