廣達放量衝高「絕非偶然」 林百里曝3大成長原動力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

廣達今（6日）漲勢強勁，盤中一度大漲至273元，終場以262元作收，雖然漲幅收斂，但仍收復短期均線。廣達董事長林百里上周六（4日）家庭日針對股價發表看法，認為廣達目前的股價與業績，是36年來一步一腳印、一年又一年累積沈澱而來，不是偶然得到的，我們並不是「暴發戶」。

廣達今日開高走高後，盤中高點來到273 元，雖然終場漲幅收斂，但仍站回所有均線，總成交超過4萬張。觀察三大法人動向，法人上周共買超廣達四天，僅周五轉賣，單周總計買超廣達 法人上周連 4 買後，雖然在上周五 (3 日) 轉為賣方，不過上周三大法人合計買超廣達仍達 7,765 張。

推薦閱讀 AI是快者恆快的遊戲 林百里曝廣達3大布局

林百里是在出席公司36年廠慶活動時表示，雲端大廠現今不斷發展大語言模型（LLM）資料中心愈蓋愈大，伺服器需求強勁，驅使新世代GPU推陳出新，以降低單位運算成本、實現更快處理速度，客戶不斷加大投資，有利廣達，這是一個「快者恆快的遊戲規則」。

林百里強調，AI就像100公尺跑步競賽一樣，0.01秒都很重要。現在各大雲端業者都在軍備競賽，等到他們都把資料中心建置完成後，「明後年就會看到新一波AI應用出現」，可以觀察AI如何改變人們的生活。

林百里表示，我們都很有福氣，能看到一個AI大時代來臨，目前僅是AI的開端，未來發展空間很大，現在市場都還只是剛抵達山腳下，還看不到山頂的風景。

林百里強調，廣達如今可說升級成功，從一開始的NB製造轉為伺服器製造，再從伺服器轉到AI伺服器，未來將進一步鎖定AI雲端；廣達的文化就是超前、精準和韌性，這是廣達的優勢，也是成長的原動力。現在的世界變化太快，無論是產業、政治或是地理環境等變化都很大，對製造業而言，雖無法事先預測，但可做好預防部署，讓供應鏈有一定程度的安全性。