離崩盤不遠？「新青安助攻」賭5年後房價　他曝實情：罵個幾年就上車了

自去年8月推出房市新政策「新青安優惠貸款」開始，成功締造市場買氣，讓不少剛性需求的購屋族安心成家。日前一名網友表示，「新青安上路5個月來受理金額已超過2000億元，近期房市交易量感覺很好，去化了不少餘屋和中古屋，這是幫建商解套？不過也很好奇，如果沒有搭上這班車的，後果會怎樣？」

文章曝光後掀起網友熱議，「總有一天會等到下跌，少子化、人口老化是從現在到30年後一定會面對的嚴重問題，就讓我們等30年後崩盤再來買」、「30年後房子都舊了，而且你也要確定會跌，那時的物價你整修的費用應該也不便宜，多少人等了20年最後還是上車了」、「現在上車新青安，其實是在賭5年後的房價，期待會漲，等寬限一過，沒被課稅到時候脫手一堆，至於5年後房價走勢誰都說不準」、「台灣現況的房價高漲除了通膨之外，都是政治因素」、「2017年時常聽人家說房子會崩，到現在我都覺得我要先崩了」。

也有內行人指出，「台積不斷擴廠，島內各地生根，每個地方房價都在漲，除非中美來一波和談才有辦法讓台灣房價下跌」、「房價只會越來越貴，沒上車就是等房子漲，不過新青安越來越多，租房價格有可能短暫下跌」、「通膨持續讓錢越來越薄，只有置產跟投資才是王道，存錢只會越存越窮，這年頭能跟銀行借錢出來花的才是聰明人，還有大家各取所需沒有什麼幫建商解套的問題，政黨換誰都一樣，不上車的就是一直期待房市泡沫化，期待政府端牛肉出來，罵個幾年就上車了」。

面對失控的房價，不少人確實只能望屋興嘆！也因為新青安貸款政策上路，激發了剛性需求買盤大舉搶進，導致去年底交屋潮的確大增，房價也跟著上漲。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，即將面對520總統交接，預測若無特殊事件可能都是蔡規賴隨，像是大利多新青安皆會穩定助攻房市，回歸市場機制下，價量表現較得觀察市場資金匯聚程度，這一波熱潮很大的推動來自股市大漲，後續可看還有沒有股市或其他資金注入的熱潮，或是平穩的在一個高水位，則會讓房市都趨恆溫走升。

陳炳辰進一步表示，今年房市利空散去，不僅賣方市場信心提升，買方也擔憂通膨追不上房價，因而刺激了買賣意願，並退散了所謂部分賣壓大地區出現修正的預期。不過，陳炳辰說，如果政經局勢有變，兼之下半年美國大選干擾全球資金走向，會是房市的一大變數，再則因為政府不至於放任房市失控無量沸騰，是否有新的調控也要留意，比方再次升息，或進一步信用管制，甚至直接對於市場行銷策略限制，會直接波及房市。