《國際金融》歐央經濟學家：降息的理由越來越充足

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)周一對西班牙報紙《機密報》(El Confidencial)表示，服務業通膨終於開始放緩，歐央六月降息的依據越來越增強。

歐洲央行幾乎已經承諾了六月的降息，前提是接下來的數據必須強化決策官員的信心，即通膨到明年中旬時會降到2%目標。

連恩在訪問中說：「歐元區4月份通膨的初值估計，以及第一季度的GDP資料，都提升了我對通膨將及時回到目標水準的信心」。

「因此截至今日，我個人的信心水準較四月會議之時有所改善」，連恩還補充說，更多的關鍵數據將在未來幾周公布。

投資人似乎認為，六月的降息已成定局，但是在聯準會暗示可能會延後寬鬆政策之後，市場近幾周對後續動作的疑慮有所增加。

儘管歐洲央行堅稱自己並不依賴於聯準會，但是與聯準會之間不斷擴大的利息差距，將削弱歐元，推高通膨，並降低了歐洲央行單獨行動的意願。

連恩說，四月通膨的數據，顯示服務業價格獲得改善，但是央行將繼續關注服務業，以確保未來不會影響到通膨的降速。

歐元區四月整體通膨率為年增2.4%，歐洲央行預計今年大部分時間都會圍繞在該水準附近，然後到2025年再次下降。