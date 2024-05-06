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母親節溫馨獻禮 道品高雄旗艦店請媽媽吃麵

道品牛肉麵每周二、三、四提供免費愛心麵，善行受到許多民眾肯定。圖／陳建宇
道品牛肉麵每周二、三、四提供免費愛心麵，善行受到許多民眾肯定。圖／陳建宇

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一年一度的母親節即將來臨，道品牛肉麵台北士林及高雄旗艦店同步推出「母親節請媽媽吃麵」活動，10日至12日這3天只要子女陪著媽媽來店用餐，就免費招待勞苦功高的媽媽1碗牛肉麵，高齡90歲以上的媽媽還可任選4款可口小菜，就是要讓親子一同享受美味餐點和溫馨時刻。

創辦人張耀表示，道品是關帝爺欽點創立的品牌，初衷就是協助有志餐飲服務的失業、轉業者成功開店，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，關懷社會底層，實踐「有己之力造己之福、有千萬人之力造千萬人之福」的目標。

4月3日上午花蓮發生芮氏規模7.2級的大地震，在「人傷我痛、人悲我苦」的同理心之下，為了照顧遭遇不幸的國人，張耀將4月8日開幕當天的營收全數捐給花蓮地震災民，一方面彰顯關聖帝君俠義濟世的精神，一方面也略盡企業棉薄之力回饋社會。

此外，每星期二、三、四下午3點至3點半店內也供應免費愛心麵，目前每週大約送出100碗，近日進一步擴大愛心麵計畫，號召更多人一起行善，即日起只要消費者購買30張牛肉麵兌換卷6,000元，道品就加碼提供10碗愛心牛肉麵，讓社會的善心延續下去。

邁入5月迎接感恩母親節，張耀希望大家一同在這個特別的日子裡，鼓勵為人子女者以行動為母親獻上最真摯的祝福和感激之情，道品牛肉麵也共襄盛舉，由關聖帝君免費請來店的媽媽吃一碗牛肉麵，慰勞「一家之煮」，也讓一家人可以共享天倫之樂。

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