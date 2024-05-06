展現自己的獨特「Unique」

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醒吾科技大學時尚造形設計系第十屆畢業展演「拾陸16 Unique」，日前於瓶蓋工廠台北製造所閃亮登場，由時尚系學生共同擔綱演出，從妝髮造形、服裝設計、配件製作及模特兒訓練等，藉由作品展現出無限的創意及精湛的專業能力，將學生學習成果多元呈現，滿場觀眾掌聲不斷、給予極高評價。

這次的畢展主題發想自MBTI16型人格，知道每個人的風格都是獨特的，有助於更深入地了解自己、理解人們對同一事物的多樣反應和情感，找出哪種風格更適合不同的專業和職業。同學們大顯身手，用15組風格各異的作品，展現各式思想和設計。

醒吾科技大學時尚造形設計系主任何依倫到場支持系上的學生，她強調，決選的三位設計師將會代表台灣參加匈牙利的國際永續時尚設計展，對於將要畢業的同學們是個非常好的榮譽，期待看到他們在業界發光發亮。

這次的指導老師周佳瑋指出，展演過程中可以看到許多各個年級的學生，在策展、走秀等等地方一起共同努力幫忙，展現醒吾科大時尚系各屆同學的認真和互相，參與其中的學弟妹也可以對於之後也要面對的畢展有實際的參與和學習。

經過走秀與分數評比，最終由張博威以「疑難排解Troubleshooting」拿下第十屆時尚系畢製的第一名；第二名由第15組「Succubus」設計師劉淨慧獲得；第三名由第14組「信仰」設計師趙宜蓁獲得。奪冠的張博威以動物機器人及器官提取的倫理道德問題作為設計理念，創造出讓人眼前一亮的驚艷作品。

擔任畢展總召集人的劉淨慧表示，這次因為多數人都去實習，所以辦展的人數只有15人，大家都是用盡全力，每個人分工合作，同時一人身兼多職，去完成一場畢業展演，所以希望來參與的來賓們都能喜歡大家的作品。

伊林娛樂錢依淳老師擔任這次的秀導，在幕後給予設計師及展演許多的幫助及指導，設計師出場時也給予最大的掌聲加尖叫，成為同學們的助力。醒吾科技大學與伊林娛樂合作，開設伊林學院，參與的老師親自教學，在就學期間為學生提供專業、完善的實戰經驗。