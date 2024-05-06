使照＞建照「房價跌」大翻車！台灣房價奇葩　空軍全陣亡 專家也讚嘆：房市很樂觀

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一房不賣，奇蹟自來，台灣房市也正在上演奇幻旅程。房市專家就觀察到，今年第一季建照創六年最低，反觀使照卻爆量，而「使照核發量＞建照核發量」房價會跌，「使照核發量＜建照核發量」房價會漲，這套公式似乎也徹底翻車。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在個人臉書粉絲團剖析，上述這套公式，在2015年就曾不準過，當時建照核發量高於使照，房價卻持續走跌。到了今年第一季，「使照核發量＞建照核發量」，但無論中古屋或是新建案的房價連袂上揚，再次證明使照核發量、建照核發量與房價之間的關聯性並非100％。

若今年全年使照核發量大於建照核發量，房價會因此下挫嗎？何世昌認為機率極低，因為自房地合一稅實施之後，使照核發量與新建餘屋量走高，對房價的抑制效果已明顯鬆脫。

他表示，在房地合一稅實施之前，但凡使照核發量與新建餘屋量飆高，成屋賣壓會連帶走升、構成大量賣壓，往往容易挫低房價。但「後房地合一稅時代」因交屋後的成屋，被房地合一稅的「重稅閉鎖期」鎖住，只有大約10％左右的量（持有5年內）會釋出銷售，有九成的量會轉為中長期持有。

因稅制鎖住籌碼，成屋市場不易形成重大賣壓，所以使照核發量與新建餘屋量走高仍不易打擊房價。也就是說，房地合一稅幫市場解決交屋潮、新建餘屋量大的問題，建商應該會很感謝它。

至於房市真的樂觀？何世昌說，答案是非常樂觀，建照核發量越低越樂觀，尤其台中、高雄今年第一季推案量縮，更有助於市場供給控制在合理範圍內；以這波房市量價結構而言，房價位居高檔時供給卻減少，房價更有支撐的底氣。