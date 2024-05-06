台大政經學院揭牌 蔡英文：培育高階人才提升產業競爭力

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總統蔡英文今（6）日上午出席「台灣大學國際政經學院揭牌典禮」時指出，台大國際政經學院是依據《產學創新條例》成立的第二個國家重點領域研究學院；政府希望透過這項專法協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓台灣在全球經濟和供應鏈扮演關鍵角色。

今天支持學院成立的7家合作企業代表包括富邦集團蔡明忠、富邦金控、國泰金控總經理李長庚、華南金控董事長張雲鵬、永豐金控董事長陳思寬、台積電等代表均出席。

蔡英文致詞時表示，今天很高興回到她熟悉的校園，和大家一起見證臺大國際政經學院的揭牌，以及徐州校區再造計畫啟動。與大學同學蔡明忠坐在一起的蔡英文說，蔡明忠來台大有多久，她就有多久，今天蔡明忠坐在她旁邊，讓她有一種錯覺，就好像當年他們坐在同樣一間教室上課，且上的是英美法，基本上都是講英文的一個法律課程。

至於蔡明忠說「蔡英文比較用功」，但她認為，她沒有比較用功，只是比較配合老師，她也不會常常坐在教室裡，但老師常常去叫她把蔡明忠找回來。如今他們都畢業了，大家也看到成績好壞或有沒有上課並不重要，重要是後來的成就。所以她也非常感謝企業界代表，在這一次成立政經學院過程中給予支持。

蔡英文指出，過去幾年，疫情的衝擊、俄烏戰爭、全球通膨，世界政經局勢的變動越來越快速，地緣經濟也有了新的局面。而台灣在地緣政治有著舉足輕重的位置，我們必須要培育更多具備跨領域和國際視野，熟悉政經變動，並具有戰略思維的人才。

她說，剛才陳文章校長提到學院成立的發想來自於台積電以高薪聘用政治學博士。她認為，如果連企業都已深刻感受政經人才的重要性，國家就必須負起責任建立人才培育的環境。她要感謝陳校長，為了國家發展成立國際政經學院，未來除了將以全英文授課，也會以「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」，作為課程的三大主軸。

蔡英文指出，國際政經學院是台大根據《產學創新條例》成立的第二個國家重點領域研究學院。這也是政府推動這項專法的目的，希望協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓台灣在全世界的經濟和供應鏈扮演關鍵角色。

她提到，今天現場有好幾位不同產業的董事長，她除了感謝大家支持學院的成立，也希望產、官、學、研各界都能攜手合作，為培育台灣人才來努力。

今天也是台大徐州校區再造計畫的啟動典禮。她說，徐州校區乘載了許多人的青春歲月，包括她在內。今天國際政經學院的成立，也代表著徐州校區重新出發。她期待，徐州校區以全新的面貌和大家見面。也期許未來國際政經學院的校友們，都能成為學術界及產業界的領袖，持續促進台灣產業的創新和升級，相信國際政經學院培育的人才未來在各領域，都將是傑出且全球性的領導人物。