建築小巨人 頤昌建設張博勝

「從來沒有看過這麼愛巡工地的建設公司老闆」頤昌建設案場的銷售經理表示。頤昌建設總經理張博勝在業界人士眼裡是個非典型的建設公司老闆，不僅行事作風低調，穿著輕便的他，每到工地第一件事就是戴上工地帽巡視工地，甚至順著鷹架爬上爬下，而這正是工務出身對於每一個施工細節的堅持。

白手起家的他分享著一路走來的點滴，兒時因家庭因素，母親為了一家的生活，總是到處工作，也帶著他和哥哥到處搬家；能夠擁有一個安定的居住空間一直是他幼小心靈的渴望，因此「有一個安心的家」對他而言，具有很深的意義。張博勝強調:能夠擁有一間房子不容易，既然選擇這條路，肩上扛的是更多人的渴望與期許，而要把事情做好，細節很重要，所有有質感或是好的東西，都必須是從細節堆疊來的。

新理想代銷業者陳政明經理分享，過去承接多件頤昌建設的房產銷售，而這些時間的相處，發現「頤昌建設」是一個總是讓他驚訝的建設公司，例如新案在開會討論新增的建材或藝術品，已開發售罄的建案若時間上來得及也會比照辦理。這表示建案成本勢必比原本預估的再增加，而對於像我們這樣負責銷售的代銷業者來說，看過各式各樣建商業者，真的沒有看過像頤昌建設總經理張博勝這樣愛花錢在住戶身上的建設公司老闆。

張博勝求學時就讀建築本科系，退伍次日即投入建設業，民國一百年時創立了「頤昌建設」，從一個約莫二十坪的小車庫出發，當決定邁出第一步時，像個小巨人般用力踩著往後的每一步；或許對於一般建設公司而言，在車庫辦公十分不可思議，但對他來說，小車庫是一個可以開始揮灑夢想、實踐最初渴望的天地。「頤昌建設」創立至今已逾12年，在總經理張博勝帶領之下，頤昌團隊將每一個建案都當成是自己要住的來規劃及建造。

「家」具有很深的意義，除了得來不易，更承載著希望跟傳承。因此「頤昌建設」的獵地哲學首選重劃區，並力求近學校及公園。堅持把關施工細節及建材品質，透過住戶們的口耳相傳，逐漸在業界豎立好口碑，公司近年亦穩健成長，累積規模及品牌知名度。