營收報喜！這檔股價飆近16年新高 金融AI吸金 34檔笑嘻嘻

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美股周五全面走揚，激勵台股今（6日）走揚，權值股台積電、鴻海領軍大漲，AI、金融族群同步發亮，力拱台股盤中一度大漲逾300點，高點站上20,639.90點，大盤終場上漲192.99點，漲幅0.95％，收報20,523.31點，成交量4,126.41億元。

權值股今日扮演撐盤要角，台積電先進產能被輝達、超微訂光，一路包到明年，加上蘋果M4採台積電N3E製程，今日小漲6元。而鴻海受惠4月營收創同期新高，同時第二季預期淡季不淡下，股價帶量衝高，盤中高點168.5元，終場以167.5元作收，創2008年8月以來新高價位，市值約2.3兆元，成交量居冠上市公司，累計3月以來大漲超過6成。

此外，金融股也亮金金，新光金、華南金、中信金、永豐金、元大金、兆豐金、台新金同步大漲超過2％。其中新光金受惠重啟合併題材，領軍金融股放量開攻，成交量逾16.8萬張，較前一交易日爆增1倍以上。

AI概念股方面漲多跌少，世芯重挫310元亮燈跌停，以2,835元作收，失守3,000元整數關卡。鴻海領軍AI族群，緯創、廣達、緯穎、技嘉聯袂大漲。散熱族群方面，雙鴻、尼得科超眾、健策逆勢走跌。記憶體族群因漲價消息支撐，十銓亮燈漲停，威剛、華邦電、南亞科、晶豪科、群聯也強勢表態。

軍工股概念股也受買盤青睞，邑錡攻上漲停，盤中漲幅8％，雷虎、寶一、八貫、龍德造船同步走揚。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計億泰、泰銘、駿吉-KY、迅德等34檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以其他電、金融類股波動最大，分別上漲5.23％、2.19％，電纜類股跌幅明顯，下跌0.62％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.93％的有11檔，當中每檔皆漲停，收盤漲幅前十名依序為泰銘 (9927)、京城 (2524)、億泰 (1616)、穎漢 (4562)、晟銘電 (3013)、大將 (1453)、吉茂 (1587)、愛山林 (2540)、天二科技 (6834)、台灣虎航-創 (6757)。

上市股跌幅超過5.43％的有10檔，當中有2檔跌停，收盤跌幅前十名依序為中鼎 (9933)、世芯-KY (3661)、京元電子 (2449)、祥碩 (5269)、鈺邦 (6449)、佳龍 (9955)、麗豐-KY (4137)、訊芯-KY (6451)、上曜 (1316)、宏洲 (1413)。

上市成交量前10名個股依序為鴻海 (2317)、新光金 (2888)、長榮航 (2618)、中信金 (2891)、華南金 (2880)、一詮 (2486)、燿華 (2367)、開發金 (2883)、國建 (2501)、京元電子 (2449)。

上櫃股有10檔達9.9％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為駿吉-KY (1591)、迅德 (6292)、邑錡 (7402)、廣穎 (4973)、金雨 (4503)、雅茗-KY (2726)、德晉 (3466)、勝品 (6556)、德勝 (8048)、雷科 (6207)。

上櫃股有10檔有6.01％以上跌幅，當中有2檔跌停，收盤跌幅前十名依序為信立 (4303)、及成 (3095)、閎康 (3587)、世紀 (5314)、天鉞電 (5251)、永捷 (4714)、宏太-KY (2924)、寶緯 (4558)、富裔 (6264)、斐成 (3313)。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子 (8096)、信立 (4303)、力麒 (5512)、威剛 (3260)、上詮 (3363)、廣運 (6125)、永捷 (4714)、榮剛 (5009)、台燿 (6274)、協易機 (4533)。