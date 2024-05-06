大葉大學國際交流講座邀東京家政大學高田三平教授分享

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大葉大學造形藝術學系舉辦國際交流講座，邀請東京家政大學造形表現學科高田三平教授擔任主講人，以「我的創作」為題與學生分享藝術思維，引領學生了解當代日本陶藝的精髓。

在講座中，高田三平教授分別介紹了自己與著名藝術家笠原由起子老師的作品，同時分享了他的藝術思考。高田三平教授提出「在旋轉的事物中可以看到什麼？」這個引人深思的問題，他指出，現今世界很容易陷入「漩渦」的狀態，「漩渦」就是混亂，他認為世間的局勢是會對藝術創作造成影響的，每一個時代都有屬於當下獨一無二的創作，比如在一萬五千年前和平的繩文時代，就留下火焰陶器等出色的作品，因此當他創作時，總是希望自己能如繩文時代保持寧靜，進而創造出讓人印象深刻的作品。

大葉大學造藝系副教授吉田敦表示，高田三平畢業於多摩美術大學油畫系陶瓷科，是一位非常傑出的陶藝創作者，目前是東京家政大學家政學部造形表現學科的教授，他的專業知識和創作經驗可以帶給學生許多成長。此次能夠邀請高田三平教授來台灣，是一個非常難得的學習機會，有助學生培養國際視野，提升創意與實作能力，系上除了安排國際交流講座，也讓高田三平教授開設18小時的國際名校交流課程，教學生以杯碗的形態，創作獨一無二的容器，學習陶藝基礎。

東京家政大學國際處事務長古渡由香里說，東京家政大學造形表現學科與大葉大學造形藝術學系有很多共通點，此次移動師資教學是合作的起點，未來將締結姊妹校，推動更多合作，提供兩校學生更豐富的學習體驗。