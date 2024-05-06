群創SID展出公共場域與智慧車用新商機

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群創將於2024 SID顯示周（Display Week 2024），展示一系列嶄新顯示器科技在公共場域，智慧移動車用領域應用發展，帶動公共場域與智慧移動新商機。

群創提供miniLED產品全方位解決方案及一站式服務，展出miniLED Wall「無限拼接miniLED公眾顯示器」，miniLED直顯技術1.25mm為現今具備量產性的最小間距，更小的拼接面積可表現出更好的解析度，4x4的拼接面積即可達到FHD（1920x1080）解析度。

群創首發32吋戶外直立顯示器，可運用於商場數位標牌、自助點餐機、無人商店，並可運用於充電樁，因直立顯示可提供更佳的資訊接收視覺感受，方便用戶在車上等待時仍清楚掌握充電進程，亦可設計成上下顯示不同資訊，如上半部顯示廣告內容效益，下半部顯示充電進程。

群創積極布局非顯示器（non-display）應用領域，智慧城市解決方案─智慧液晶窗戶（Smart LC Window），具備高通透、節能降耗、極秒響應、智能聯網等特性，推廣至永續智慧新建築外，亦擴大延伸至汽車領域，智慧液晶窗戶在汽車天窗的應用，可以節省 10％ 的空調能耗。

群創13.3吋多功能液晶電子紙顯示器，可兼顧電子閱讀器與電子廣告看板需求，具高反射率、高色彩飽和度、節能減碳低耗能、無有害藍光的護眼特性，可有效取代日常生活中最常見的A4印刷紙張，打造企業永續示範場域。

群創首發27吋沉浸感藝術顯示器及42吋方形藝術顯示器，展示數位藝術畫作的優異特性，具備視覺舒適性、優化展示效果、智能亮度調節、真實的顯示效果等特性，在商業展示和廣告中，可提供更具吸引力的視覺效果。