賀成交！海悅前4月營收直逼28億元 年增達1.88倍

受惠全台代銷案成交動能強，海悅（2348）今（6）日公布4月合併營收，達5.12億元，年增率40.78％；累計1~4月合併營收27.9億元，年增率達188.14％。
海悅表示，雖第二季為新舊案交接期，然海悅全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，繳出4月合併營收5.12億元，年增率40.78％。
海悅表示，前4月業績主要成長動能，為全台重點建案包含 ： 台北市《國雄中正》；新北市《宏國青田》、《佳元植》、《琢真文化》；桃園市《美術水公園》、《宏普序時代》、《興富發鉑悅》、《竹城中州》、《大華菁耕》、《青之上河》；新竹市《竹科臻邦》、《鴻柏鴻磐》；台中《達麗新高鐵》、《敦泰一境》、《櫻花昕光之櫻》、《忠泰老佛爺》、《浩瀚湖濱城》；台南市《聯上Apple》、《春福天綻》、《浩瀚無極》、《和紘新東琚》、《昕暉日初》、《宇成植在》、《松丹達麗》、《湖映白》與高雄市《達麗未來市》、等持續貢獻所致。
海悅表示，目前代銷業務布局全台房市，今年受益台灣經濟溫和成長，國內金融投資市場資金穩定，新青安房貸政策支持自住購屋需求，以致房市氛圍正向且需求明確，隨著區域房市銷售展望佳，累計1-4月合併營收27.9億元，年增率188.14％。