揮別逢雨必淹噩夢 永康王行東路道路排水改善工程完工

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台南永康焚化爐王行東路一帶，每逢豪大雨或強降雨，經常容易出現積淹水問題，附近民眾都苦不堪言。去年市府編列7565萬元經費，執行王行東路道路排水改善工程，並趕在今年汛期前的4月底完工。市長黃偉哲6日視察表示，如果將來發生強降雨，抽水站即可啟動，讓王行東路、永康工業區及永康焚化爐的廠區不再淹水，也不會影響垃圾清運及民眾通行。

市府水利局表示，永康區王行里永康焚化廠前方路段為王行東路最低處，加上既有側溝通洪斷面不足，導致每逢大雨經常發生道路積淹水問題，嚴重影響交通及焚化廠的清運作業。去年市府環保局籌編經費7565萬元，委由水利局代辦改善工程，該工程去年1月開工，今年4月底順利竣工。

水利局還說，此項工程是在永康焚化廠綠帶區間增設抽排水設施，包含抽水站1座、2台1CMS抽水機，還沿著王行東路下方設置管徑1200mm的壓力管涵總長約291公尺，以及流出工與舌閥，以宣洩永康焚化廠及王行東路的逕流量到鹽水溪，以解決該區域遭遇豪大雨發生積淹水的問題。 另外，此項工程的流出工程還採用近自然工法，降低鋼筋、混凝土用量，並以石籠、拋塊石工法取代，不僅兼顧河川防洪需求，也打造友善自然環境生態，讓藍綠帶共存；未來該區域將優先以重力方式抽排，萬一遇上強降雨時，排水經溢流箱涵進入前池及抽水井時，則採自動或手動抽排方式。

黃偉哲強調，王行東路是永康科工區重要的通勤道路，也是垃圾車通往永康焚化廠的重要聯絡道路，以往道路常因豪大雨導致積淹水無法通行，如今改善工程趕在汛期前完工，相信可大幅改善永康科技工業園區周邊約25公頃的積淹水情形，保護人口數約2000人。