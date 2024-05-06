前往主要內容
工商時報LOGO

台中路邊停車費欠繳破2億 他11萬未繳清照領車

  • 中時即時 陳淑娥
台中市議員江肇國（右起）、李天生、蔡耀頡6日質詢指出，台中市路邊停車費欠繳金額累計突破2億元。（陳淑娥攝）
台中市議員江肇國（右起）、李天生、蔡耀頡6日質詢指出，台中市路邊停車費欠繳金額累計突破2億元。（陳淑娥攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民眾開車出門最怕一位難求，台中市議員李天生6日質詢指出，台中市路邊停車費欠繳金額累計突破2億元，質疑交通局無力催討；更扯的是，有人欠11萬元停車費，未繳清竟然能將車從拖吊場領走。交通局長葉昭甫表示，《台中市公有停車場管理自治條例》正進行修法，未來須繳清後才能領車。

李天生指出，依審計部報告，台中市路邊停車費欠繳費用，2017年前累積金額為1億4172萬餘元，至2021年底累計達1億8813萬餘元，至於2022年欠繳金額計1537萬8000元，2023年計2087萬8000元，累計已突破2億元。他要求針對欠繳車輛進行通報強制拖吊。

台中市停車管理處長盧佳佳表示，執行強制拖吊後，依現行《台中市公有停車場管理自治條例》，車主只要繳交1張停車罰單即可領車，已提案修改停車場管理辦法，要求全部罰單繳清後，才能領回車輛。

葉昭甫強調，交通局積極辦理停車費催繳作業，民眾經催繳後仍再未繳，則進行舉發；經查辦理催繳舉發作業及函送執行後，停車費到繳率為約99％；另查台中市路邊停車費收入每年約15億元，近5年，停車欠費年平均約1409萬，欠費占比僅約0.93％；此外，並針對大額欠費車主發動行政強制執行，移送金額達約1176萬元，以維護政府債權。

此外，交通局除催繳作業外，每季篩選欠費1.5萬元以上則通報車號清冊匯入開單員PDA，優先通報拖吊；並針對欠費車輛強制停用月票購買資格，需繳清欠費才能購買，讓市民公平、合理使用本市停車資源。

據交通局統計，近5年內，積欠停車費及工本費前5大車主金額依序為11萬9035元、11萬685元、9萬9509元、8萬8015元以及8萬5860元， 5案均已函送法務部行政執行(分)署執行後，核發憑證在案。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 超微、美超微財測洩口風 法人喊買這家台鏈伺服器廠

  2. AI帶給台灣力量！謝金河點名7匹狼 加碼3檔大黑馬

  3. 封測廠中國大撤退 為何從日月光、力成到京元電都走了？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。