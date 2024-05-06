學術影響力評比 朝陽科大論文被引用數12年蟬聯第一

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國家圖書館112年臺灣學術資源能量風貌報告發布會公布最新學術資源影響力評比，朝陽科技大學勇奪學位論文開放獎(全文授權量)、學位論文開放獎(全文授權率)、學位論文取用獎(全文下載量)及學位論文資源貢獻獎，且根據台灣博碩士論文知識加值系統收錄的141萬筆數據進行分析，朝陽科大學位論文被引用數，更連續12年蟬聯私立科大第一，展現豐沛的學術影響力，實力堅強，不容小覷。

朝陽科大校長鄭道明指出，近年來，朝陽推動電子化及資訊化有成，鼓勵碩博士生授權開放電子全文，不但進榜英國泰晤士高等教育(THE)及QS全球最佳大學排名，提高研究成果能見度，更擴大學術研究之影響力，廣受國際肯定。很高興朝陽的學術著作能被高度引用，不但代表研究生學位論文深具學術價值，同時彰顯學術資源開放近用(Open Access)精神，為國家文獻典藏及永續知識傳播盡一份心力。

朝陽科大圖資長朱鴻棋則表示，該校論文被引用數能連續12年蟬聯第一，除了歸功於教授們用心指導，豐富的圖書資源更是學子撰寫論文的強大後盾。為滿足研究及學習需求，朝陽波錠紀念圖書館館藏迄今已累積達58萬冊，電子書亦超過106萬冊；此外，更引進新一代雲端圖書館自動化管理系統-WMS，除了增加國際學術性的公開獲取資料，豐富讀者可使用資源外，也同步將館藏資源加入全球最大的圖書資源中心WorldCat，大幅增加博碩士論文國際曝光度，未來將持續致力論文授權公開及學術論文品質提升，深化論文質量，為提升學術影響力做出貢獻。