國環院聯手中原大學力拼淨零轉型

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為加強科學研究與環境保護，環境部國家環境研究院(國環院)於今(6)日與中原大學簽署合作備忘錄，雙方將集結專業知識、技術能力和研究資源，為環境保護進行更廣泛、更深入的研究與努力，國環院劉宗勇院長致詞強調中原是該院簽署MOU的第一所大學，肯定中原大學在氣候變遷和環境保護領域的學術成果，及對於永續發展的責任和承諾。

中原大學校長李英明開場致詞表示，根據CNCI(學域論文引用影響力指標)，中原大學在「環境與生態學」研究領域的表現是全國公私立綜合大學第一名，中原大學很榮幸成為國家環境研究院第一個簽署合作備忘錄的教育機構，藉此次合作也將為中原在學的學生與校內研究人員提供寶貴的學習機會，讓他們能夠參與到實際的研究項目中，為未來的學術或職業生涯奠定堅實的基礎。他強調中原大學今年新成立了校級「淨零轉型永續力中心」，以面對全球環境議題，更整合校內研究力量，透過跨領域/跨單位的合作，期許能發揮加乘的影響力，創造更多的可能性，為國家社會培育未來的淨零人才。

劉宗勇:中原大學研發能量充沛 攜手該校一起建構低碳家園

國環院院長劉宗勇致詞指出，中原大學長期以來在學域論文引用影響力指標等國際評比中表現優異，尤其是在環境與生態學領域享有盛譽，這也是成為雙方簽署合作備忘錄的重要基礎!此外中原大學在建構循環低碳社會、資源循環再利用、氣候風險衝擊評估等領域具卓越的研究成果，未來雙方合作除了借重中原大學的學術研究與技術專長外，更可為國內培養優秀的專業人才，再由國環院將相關研究成果橋接到國家政策共創雙贏。

劉宗勇說環境部於去年8月升格後立即成立國家環境研究院(國環院)，扮演國家環境智庫的角色，院址選定於中壢區，與中原大學有地緣關係，過去雙方在淨零科技計畫之資源循環及減碳效益驗證技術已有實質合作，中原環工系去年也為國內資源循環技術研擬出發展藍圖，作為國內未來循環技術的研發依據。劉宗勇致詞時特別感謝中原環工系張添晉講座教授與王雅玢教授推動促成此次簽約，強調未來中原大學環工系教師群將與國環院的氣候變遷、環境治理、檢測技術、檢測認證及環教認證等中心有更深入的合作，協助我國邁向淨零、永續的未來。

李英明:中原大學明年開設學士後專班 培育政府淨零轉型優秀人才

李英明校長透露，因應政府2050淨零轉型目標，中原環工系已向教育部申請開設「淨零循環經濟學士後專班」，第一屆2024年春季班順利招生成功，將與政府及產業界合作，以系統化的方式培養非STEM學生，善盡高等教育責任。中原大學建校以來秉持「全人教育」理念，致力於培養未來的科學與研究人才，期待透過與國家環境研究院的合作，攜手打造淨零新研究，合力共創永續大未來。