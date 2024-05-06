臺大國際政經學院揭牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

有鑑於國際地緣政治的重要性日增，臺灣大學基於頂尖大學的社會責任，並配合國家長期人才發展策略及因應產業界人才需求，特依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立「國際政經學院」，已於2024年2月獲教育部正式核定，並於今日(5/6)於臺大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫等官員，以及大力支持學院設立與運作的7家合作企業代表，包含富邦集團、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司、華南商業銀行、永豐金控集團、台灣積體電路等代表，皆出席參加揭牌儀式。

國際政經學院為臺灣大學第二個依據創新條例設立的研究學院，也是全國第一個以政治經濟為國家重點領域，以及全國第一個全英語授課的研究學院。國際政經學院以成為「跨領域政經頂尖人才的培育基地」及「政經智庫合作交流的樞紐」為願景，並致力於培養具全球政經視野、熟悉產業佈局與地緣政治發展脈動、了解國際金融情勢、掌握新科技知能並具有戰略思維大格局的領導人才。課程規劃將特別強調與政府、重要智庫及重點產業的實務運作緊密連結，並與國際知名大學積極洽談合作中，目前已與日本早稻田大學、美國哈佛大學、喬治城大學及法國巴黎政治學院等名校洽談實質合作內容。

臺大校長陳文章表示，國際政經學院的發想，是因應近年來新科技及地緣政治的重要性，我國需要培育新一代的政經和國際金融領導人才。除在原有政經專業之外，亦必須融入新科技、環境永續、區域歷史文化及國際視野等素養。國際政經學院爭取到不同領域的多家企業集團及國發會共同支持，臺大因各界的慨捐及薪資制度的鬆綁，將有利於延攬國際一流大師來臺上課，並吸引菁英人才就讀，希望培養出懂政經金融、也懂科技的領導人才。未來該院在教育目標上，以成為「亞洲跨領域政經頂尖人才的培育基地」作為自我期許，並在逐步累積教研能量後，與國內外智庫積極合作，期能成為「政經智庫合作交流的樞紐」。

國際政經學院將以臺大徐州路校區為院址，徐州路校區在臺大許多法律學院、社會科學院、管理學院校友的心中皆存有美好的青春回憶，校區內的建築散發出濃厚的文化藝術與人文氣質，多棟建物亦已被指定為市定古蹟。隨著國際政經學院的設立，臺大將同步啟動「徐州路校區再造計畫」，透過合作企業的資源挹注，將陸續進行整建修繕，啟動計畫完成之後，就可再度成為臺大師生的重要教學研究場域，並恢復昔日風采。總統蔡英文今日也特別藉此機會進行校區參觀，重溫過去在臺大法律系就讀的時光。

國際政經學院目前規劃開設3大領域的學位學程：「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」，共計開設包括學士、碩士、博士8個學位學程，並且提供學分班與研習班，協助有實務經驗的人士加值與增能。第一階段將於2025年秋季先針對「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」進行招生，同時招收本地生與國際生。