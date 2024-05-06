挹注逾337萬元 新竹市府更新3國小校園環境

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新竹市政府落實「新竹好學、安心就學」市政願景，積極爭取中央補助並結合市府自籌款，全面進行校舍新建及老舊校舍整建，近期核定逾337萬元經費，全額補助頂埔國小司令台後方屋簷損毀緊急修繕、舊社國小建築物安檢改善及新竹國小禮堂舞台木板修繕更新，持續推動安全舒適兼具美觀的優質校園環境。

「校園師生的安全，永遠要放在第一位！」市長高虹安說，藉由校舍及設施設備的補強與修繕，強化校園安全，帶給師生更好的學習環境，教育處通報頂埔國小屋簷混凝土剝落、舊社國小建築物安檢待改善及新竹國小舞台破損等問題後，立刻責成教育處核定逾337萬元經費，全額補助三校經費立刻進行修繕更新，提供師生們安全優質校園環境。

頂埔國小司令台屋簷及校舍的磁磚及牆面有鋼筋外露及混凝土剝落狀況，校方立即進行危險區域封鎖，並會同教育處與建築師全面檢視校舍，市府及時解決學校燃眉之急核定補助145萬元，讓學校可以迅速進行危險區域整修，目前該區域已進行安全防護，並加速辦理修繕工程，確保校園師生安全。

市府補助125萬元改善舊社國小建物消防設施，學校將加強校園校舍安全巡查，確保校舍的消防設施能夠正常運作，隨時應對可能發生的緊急情況，讓學生和教職員能夠在更安全的環境中學習和工作。

新竹國小禮堂內部舞台木地板多年未更新，加上鋼琴、合唱台等設備重壓，導致木地板及樓梯剝離、凹陷及毀損，市府補助逾67萬元協助進行禮堂舞台整修，確保教學環環境和師生安全。

教育處表示，市府持續督導各校定期辦理校舍安全管理檢核並列管追蹤，落實校舍消防設施管理和維護，妥適規畫修繕更新工程辦理期程，力求加速完成改善，減少施工期間對師生的干擾，將持續關注竹市校舍安全狀況，積極投入資源，為學生和教職員提供安全優質校園環境。