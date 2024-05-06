《電零組》群光首季EPS達2.42元 4指標均創同期高

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【時報記者任珮云台北報導】全球電子零組件領導大廠群光電子（2385）今(6)日公告今年第一季財報，營收達228.46億元，年增1%，淨利大增二成大幅超越營收成長率，寫下同期歷史新高紀錄。群光第一季毛利率達20.2%，營業利益率為10.0%，淨利率為7.7%，呈現三率三升，分別年增3.3、2.1、1.2個百分點。稅後淨利達17.62億元，年增20%，EPS為2.42元，年增18%，毛利率、營業利益率、稅後淨利、EPS均創歷年同期新高。

在群光持續調整產品組合、嚴控成本以及匯率幫助下，群光第一季毛利率延續去年下半年的高水準，穩定維持在20%以上，使得毛利年增20%達46.08億，再加上撙節營業費用，營業利益率維持在10.0%，因此營業利益跳增28%達22.79億，在淡季中仍繳出亮眼獲利成績優於市場預期。

群光第一季三大產品線中，鍵盤表現最為出色，年增大幅跳升雙位數，主要由NB鍵盤貢獻，其中又以高單價的LED背光鍵盤表現最為亮眼。去年由於PC/NB市場庫存劇烈去化，導致鍵盤出貨下降，連帶降低LED背光筆電鍵盤滲透率，去年上半年僅40%，但在去年下半年開始出現PC/NB急單後，LED背光筆電鍵盤滲透率隨即向上提升，因此去年全年達到43%，今年第一季的滲透率回升至44%，顯見需求回溫後，亦帶動對高單價產品的需求。

近年群光大力推展高附加價值的AI影像產品，改善影像產品組合，今年第一季傳來捷報，智慧視訊產品以及車用駕駛監測系統成長超過10倍，運動攝影機營收倍增，商用影像監測系統成長亦達三成，使得產品組合更加多元化之外，亦提高產品附加價值，有利於影像產品獲利。