《盤後解析》電金聯手 光復20500

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【時報記者張漢綺台北報導】電子權值股搭金融股衝鋒，台股站回20500點！急跌後又急行軍反彈逾千點的台股再添助力，美國4月非農就業數據疲軟重燃降息希望，且今年以來走勢平平的蘋果及Tesla近期股價轉強，搭配Nvidia股價回神，激勵台股指數延續上週反彈走勢，今天一開盤就跳空開高，在台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、華碩(2357)、信驊(5274)連袂走高，搭配金融類股及傳產股續強，盤中指數一度攻抵20639.9點。

不過中場過後，逢高調節賣壓出籠，指數開始下探，所幸中小型股駿吉-KY(1591)、京城(2524)、億泰(1616)、穎漢(4562)、泰銘(9927)、大將(1453)、晟銘電(3013)、迅德(6292)、邑錡(7402)、吉茂(1587)、金雨(4503)、信錦(1582)、德勝(8048)、愛山林(2540)、天二科技(6834)、德晉(3466)、廣穎(4973)、勝品(6556)、一詮(2486)、力肯(1570)、雷科(6207)、正淩(8147)、上詮(3363)及十銓(4967)以漲停板作收，維繫住多頭氣勢，終場加權股價指數約20523.31點，大漲192.99點，成交量為4126.41億元；OTC指數為250.79點，上漲0.8點，成交量為930.39億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲5.23%，其次是金融類股及橡膠類股，分別上漲2.19%及1.52%；表現較差者為電線電纜類股、機電類股及油電氣類股，其中電線電纜類股下跌0.62%，機電類股下跌0.36%，油電氣類股下跌0.24%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、上漲2.06%，表現最差為紡織類股、下跌0.53%。

就技術面來看，今天台股延續上週反彈走勢，盤中指數一度站上20600點，終場上漲192.99點，以20523.31點作收，站回20500點，雖然近期電子股買盤降溫，但傳產金融買盤增溫，台股指數站穩所有均線之上，多頭架構不變，研判520前仍有回升至20800點以上。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股2024年4月29日長紅K棒，屬於型態轉強，未來20000點成重要支撐位置，未跌破前都是強勢，台股短線強勢整理，指數中期觀察一下，反彈過程留意兩大重點，第一盤面輪動要健康，避免只漲台積電，其他不漲的情況，第二量能不宜失控或過度量縮，緩步增溫4500~5500億元是好量，不宜縮到4000億元以下。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，隨Fed釋出偏鴿言論，加上陸續公布的蘋果、亞馬遜、高通等科技龍頭財報優於預期讓美股止跌回穩，進一步吸引逢低資金回流台股，加權股價指數再度收復5、20日均線，由於4月下旬行情震盪已反應Fed延後降息等訊息，預估高評價股票已有所修正之後，接下來市場關注焦點重新回歸企業獲利、公司基本面、及股價評價的合理性，由於第二季為電子產業淡季近期將以公司業績展望主導股價表現，可留意盤面類股輪動的投資機會。

鄭文賢指出，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，目前輪動產業，以AI伺服器和散熱族群為主，包括重電族群、IC設計、機器人概念和被動元件等；熱門次產業輪動，包括營建、資產和觀光等。