萬芳國藝籌辦 元宇宙之無境虛幻策展 七月台中登場

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由萬方國際藝術統籌規畫今年七月暑期，以元宇宙之無境虛幻~「沉浸式光影藝術展」，將在座落於中部豐原區168豐原大道上「新穎廣場展示中心」盛大展出。

該展以探索中部城市創新發展競爭力，由策展總策劃八藝文創諮詢藝術總監巫永堅指導，旨在以沉浸式光影藝術科技為媒介，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

據巫永堅表示，此次展覽的概念源於他超過四十年的創意設計經驗(上海世博會吉祥物海寶、世大運吉祥物熊讚、聽障奧運吉祥物飛天蛙設計者、台北花博會及爭豔再現等活動策劃)，以其跨足兩岸國際文創藝術市場的專業統籌，及不斷更新創意技術與商業創價模式來應對時代潮流。他指出，近年來他經常遊走兩岸指導，尤以在廣州和深圳的考察中，目睹了建築應用LED和智慧AR/VR投影技術所帶來的城市轉型發展契機，深受啟發。LED技術不僅節能環保，其還具有廣泛的智慧應用前景，這也促成了他決定在今年夏季籌備規劃舉辦這場「沉浸式的藝術展覽」，亦將為城市創新發展注入新的活力和競爭力。

他進一步指出，展覽將結合智慧科技展示影音藝術應用在元宇宙時代的可能性，並呼籲觀眾共同參與，探索如何運用新技術塑造未來ESG城市的創新發展亮點。這場展覽將成為一個突破傳統藝術界限的平台，也將為大眾帶來前所未有的文創科技藝術之體驗。

自新冠疫情後返台，感受到了生活的無常，也意識到了社會面臨的種種挑戰。在即將迎來六十歲生日之際，即開始思考自己能為社會再做些什麼，這也促成了此次籌畫展覽舉辦的動機。他表示，籌備這場展覽將分為多個單元，通過不同的展示內容引領觀眾穿越時空、現在和未來，反映出人們對科技進步的矛盾心理和壓力。其中，展覽中的自拍分享區和自然景觀區將為觀眾提供放鬆身心的空間，讓觀眾暫時遠離現實世界的壓力，尋找自我。

該場展覽的舉辦將為台中市帶來一場藝術與科技的盛宴，也為城市都會的發展注入新的動力和創意。期待大家共同參與，共同見證這場「無境虛幻」的元宇宙之旅。