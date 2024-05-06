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萬芳國藝籌辦 元宇宙之無境虛幻策展 七月台中登場

以沉浸式光影藝術科技 呈現中部城市創新發展競爭力

  • 工商時報 嚴強國
由萬方國際藝術統籌規畫今年七月暑期，以元宇宙之無境虛幻~「沉浸式光影藝術展」將結合智慧科技與藝術環保新創藝即將中部登場。圖/八藝文創提供
由萬方國際藝術統籌規畫今年七月暑期，以元宇宙之無境虛幻~「沉浸式光影藝術展」將結合智慧科技與藝術環保新創藝即將中部登場。圖/八藝文創提供

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由萬方國際藝術統籌規畫今年七月暑期，以元宇宙之無境虛幻~「沉浸式光影藝術展」，將在座落於中部豐原區168豐原大道上「新穎廣場展示中心」盛大展出。

該展以探索中部城市創新發展競爭力，由策展總策劃八藝文創諮詢藝術總監巫永堅指導，旨在以沉浸式光影藝術科技為媒介，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

巫永堅將以建築應用LED和智慧AR/VR投影技術，融入整個城市的脈動與建築外觀相應結合呈現出一種音樂與光影交融的動感。圖/八藝文創提供
巫永堅將以建築應用LED和智慧AR/VR投影技術，融入整個城市的脈動與建築外觀相應結合呈現出一種音樂與光影交融的動感。圖/八藝文創提供

據巫永堅表示，此次展覽的概念源於他超過四十年的創意設計經驗(上海世博會吉祥物海寶、世大運吉祥物熊讚、聽障奧運吉祥物飛天蛙設計者、台北花博會及爭豔再現等活動策劃)，以其跨足兩岸國際文創藝術市場的專業統籌，及不斷更新創意技術與商業創價模式來應對時代潮流。他指出，近年來他經常遊走兩岸指導，尤以在廣州和深圳的考察中，目睹了建築應用LED和智慧AR/VR投影技術所帶來的城市轉型發展契機，深受啟發。LED技術不僅節能環保，其還具有廣泛的智慧應用前景，這也促成了他決定在今年夏季籌備規劃舉辦這場「沉浸式的藝術展覽」，亦將為城市創新發展注入新的活力和競爭力。

巫永堅從吉祥物單一的影音聲光科技裝置呈現到涵蓋整個城市未來創新發展，與無境虛幻技術嶄露頭角。圖/八藝文創提供
巫永堅從吉祥物單一的影音聲光科技裝置呈現到涵蓋整個城市未來創新發展，與無境虛幻技術嶄露頭角。圖/八藝文創提供

他進一步指出，展覽將結合智慧科技展示影音藝術應用在元宇宙時代的可能性，並呼籲觀眾共同參與，探索如何運用新技術塑造未來ESG城市的創新發展亮點。這場展覽將成為一個突破傳統藝術界限的平台，也將為大眾帶來前所未有的文創科技藝術之體驗。

自新冠疫情後返台，感受到了生活的無常，也意識到了社會面臨的種種挑戰。在即將迎來六十歲生日之際，即開始思考自己能為社會再做些什麼，這也促成了此次籌畫展覽舉辦的動機。他表示，籌備這場展覽將分為多個單元，通過不同的展示內容引領觀眾穿越時空、現在和未來，反映出人們對科技進步的矛盾心理和壓力。其中，展覽中的自拍分享區和自然景觀區將為觀眾提供放鬆身心的空間，讓觀眾暫時遠離現實世界的壓力，尋找自我。

該場展覽的舉辦將為台中市帶來一場藝術與科技的盛宴，也為城市都會的發展注入新的動力和創意。期待大家共同參與，共同見證這場「無境虛幻」的元宇宙之旅。

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