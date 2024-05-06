雲林百年義民香位牌修復 記錄清代戴潮春民變歷史

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雲林縣北港鎮義民廟保存1座木質義民香位牌，牌上刻有參與平定清代戴潮春民變的36名義民完整姓名，是記錄戴潮春事件的珍貴文物，香位牌因蟲蛀嚴重送台南藝術大學修復，6日完成加固送回義民廟，廟方表示香位牌已登錄為一般古物，日後將進行展示，訴說台灣民變歷史。

北港鎮義民廟內有義民塚、義犬將軍石雕，供奉清代林爽文事件108名義民與義犬、戴潮春事件36名義民，廟方之前整理文物時，發現「戴潮春事件義民香位牌」，已有140餘年歷史，是研究戴潮春事件珍貴史料，但因年久失修加上蟲害嚴重破損，若再不設法維修可能解體，因此委託台南藝術大學修復。

台南藝術大學博物館學與古物維護研究所經6個月維修，6日由副教授吳盈君將義民香位牌送回義民廟，吳表示原本香位牌已腐蝕變軟，非常脆弱，稍一碰觸便會脫落，因此以各種特殊加固劑進行加固、再灌入填充劑，目前已硬化沒有脫落之虞，但還是要小心拿取，盡量少碰觸到上方破損較嚴重部位。

吳盈君說，義民香位牌相當精緻，表面可看出有朱砂、金漆塗料，還有貝殼鑲嵌其中，但因年代久遠顏色大多已褪去。為保持原狀，並未修補破損部位，藉此顯示其年代感與真實面貌，訴說當時民變的歷史事件。為方便辨識香位牌上文字，也用棉紙加以拓印，以利日後作為研究清代民變的史料。

義民廟主委蔡信捧指出，戴潮春事件與朱一貴、林爽文事件，合稱清代台灣3大民變，義民廟保存戴潮春事件36名義民香位牌、林爽文事件108名義民與1頭義犬墓塚，已成為研究台灣義民的重要寺廟，廟方每年都會舉辦「笨港義民文化季」系列活動，以紀念義民守護家園的英勇故事。