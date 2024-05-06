公勝保經攜手12家保險公司打造公益撲滿 捐款助身心障礙、長者與弱勢兒少族群

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為善盡企業社會責任，公勝保經（6028）連年推廣公益撲滿專案，龍年公益撲滿共募集超過282萬元，日前舉辦公益撲滿成果發表感恩茶會，感謝業務夥伴、保戶與保險公司發揮愛心，募集善款捐贈予心路社會福利基金會、弘道老人福利基金會及台北市失親兒福利基金會，服務更多身心障礙、長者與弱勢兒少族群，提供個案更好的服務品質與專案。

公勝保經總經理蔡聖威表示，「公勝保經自2021年起，啟動公益撲滿專案，傳達『零錢隨手捐，天天讓愛撲滿』累積小錢也能幫助弱勢朋友。公益撲滿專案串聯業務夥伴、保戶以及保險公司，共同打造愛的循環幫助公益單位，持續擴大公益影響力。」

2023年公勝保經攜手全球人壽、台新人壽、安聯人壽、安達產險、保誠人壽、友邦人壽、富邦產險、華南產險、安達人壽、遠雄人壽、凱基人壽、元大人壽等12家保險公司，聯手打造龍年公益撲滿，公勝全台超過5,300個業務夥伴化身愛心大使，一起揪保戶做愛心。龍年公益撲滿專案的總捐款超過282萬元。

心路社會福利基金會執行長賴炳良指出，近年來公益捐款小額化趨勢，心路感謝公勝保經發起公益撲滿活動，讓他們今年增加許多筆大於1萬元以上捐款，可以陪伴與關懷弱勢長者，使長者能有尊嚴、安心與精采的老後生活；弘道老人福利基金會及台北市失親兒福利基金會也特別感謝公勝保經與業務同仁共同協助公益服務推展，善款將運用在提供身心障礙者早療、就學、就業等協助，讓身心障礙朋友有機會自立生活，以及守護失去爸、媽的失親兒，以實際行動陪伴孩子，讓孩子快樂成長。

公勝保經公益撲滿專案今年將邁入第4年，將持續推出結合生肖意象的蛇年款式，讓撲滿記錄每一年愛的痕跡。公勝保經總經理蔡聖威也鼓勵夥伴們Action for love，再次透過公益撲滿專案，幫助更多弱勢朋友，與公司攜手行善，也邀請保戶共同做愛心，集結愛的力量。