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岱宇斥資7.5億元興建大甲新廠啟用 打造電輔車領導品牌

岱宇董事長林佑穎（右四）等人，6日出席岱宇電動輔助自行車研發製造新廠啟用典禮，並共同剪綵。圖／劉朱松
岱宇董事長林佑穎（右四）等人，6日出席岱宇電動輔助自行車研發製造新廠啟用典禮，並共同剪綵。圖／劉朱松

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為跨足電輔車市場，健身器材大廠-岱宇國際（1598）斥資7.5億元（含土地與廠房，但不含生產設備），在台中大甲區興建電動輔助自行車（電輔車）研發製造新廠，6日剪綵啟用，目前共設有2條生產線，將主攻歐洲的英國與德國，及北美的美國與加拿大的電輔車市場。

這是岱宇為跨足電輔車市場，擴大企業全球布局和提升競爭力的重大投資案，公司期望未來能開創營運布局。

岱宇大甲廠目前共設2條生產線，並配置空中倉儲系統，及自動倉儲系統，除能夠實現更高效率生產、物料存取及管理，亦能確保產能發揮達到最大化。

岱宇董事長林佑穎表示，大甲新廠將秉承著友善環境、社會責任和良好治理的理念。公司深知作為一家企業，不僅是為了利潤而存在，也擁有對社會和環境的責任。因此，公司將致力於降低碳排放、提高能源效率，並通過各種方式，回饋社會，為人們帶來更美好的生活。

岱宇董事長林佑穎，與公司電輔車產品合影。圖／劉朱松
岱宇董事長林佑穎，與公司電輔車產品合影。圖／劉朱松

展望未來，林佑穎透露，公司將目光聚焦在全球市場，隨著人們對環保和健康生活方式的追求，電動自行車行業正處於蓬勃發展的階段。公司相信優質的產品和優秀的團隊，將使公司在競爭激烈市場中，脫穎而出，成為全球領先的品牌之一。

岱宇董事長林佑穎6日在大甲新廠配置空中倉儲系統，及自動倉儲系統等設施前合影。圖／劉朱松
岱宇董事長林佑穎6日在大甲新廠配置空中倉儲系統，及自動倉儲系統等設施前合影。圖／劉朱松

最後，他期許公司憑著不同產品的貢獻、不懈的創新，以及對品質的堅持，能夠在營收方面，再創佳績。同時汲取業務端的即時反饋，擴大和改良產品和服務，確保為客戶提供最優質的體驗。

為符合集團永續經營發展的目標，大甲廠占地坪數約1,100餘坪，不僅在屋頂配備太陽能板電力系統，和雨水回收澆灌系統，能有效地進行綠色能源生產及利用，而透過現代化的設計和專業設備的導入，將使其成為一個高效率、環保的研發製造基地，目前該廠也初步通過綠色建築物銅牌標章的申請，待後續相關機關複審後，即可取得相關標章。

同時，大甲廠區也建有辦公室及相關展示間，未來將成為集團電動輔助自行車的核心基地，包括研發、製造及銷售等所有相關業務，將集中在此進行。

展望未來，岱宇將充分發揮新廠的優勢，進一步提升電輔車產品品質和生產效率，提供國內、外客戶更優質的產品和服務，以期與全球合作夥伴攜手共創美好未來。

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