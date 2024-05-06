恩智浦與安富利再度攜手 「探索ExplorEr」2024台大電機創客松競賽

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全球領先半導體公司恩智浦半導體與全球技術分銷商安富利，第三度攜手協辦由國立臺灣大學電機系主辦的「2024台大電機創客松MakeNTU」競賽。今年以＂探索ExplorEr＂為主題，吸引來自臺灣多所頂尖大學共173位青年學子組成43隊伍參與，於5月4日至5日在松山文創園區進行連續24小時馬拉松式競賽。

競賽期間，參賽者運用恩智浦與安富利提供的i.MX RT 1060開發板、IW416 Wi-Fi模組及開發工具，開發創新應用於家庭或其他場所的電源、溫度、空氣品質等人工智慧控制領域，以實現節能與提升生活品質。恩智浦及安富利提供全程技術指導，鼓勵學生將所學結合現有軟硬體技術，大膽嘗試各種創意構想，推動對智慧生活的無限想像。

安富利台灣區總裁鄭陸文表示，安富利十分重視企業社會責任，透過本次競賽協助下一代運用尖端科技發揮創意無限可能。他欣見台灣學子卓越創意與表現，也期許藉由此類活動持續發掘年輕人才。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群則強調，人才培育與創新是恩智浦的核心資產。透過與全球大學密切合作，恩智浦致力培育未來菁英，並與合作夥伴共同推動科技生態發展，展現「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念。

臧益群對台灣學子在想法、創意與解決問題能力上的出色表現讚賞有加，並表示恩智浦將持續在台紮根，運用領先技術與匯聚人才，打造更美好、更安全、更有保障的未來生活。

透過此次競賽活動，科技業者與學術機構緊密合作，為台灣優秀青年學子提供實踐場域，激發創新潛能，培育科技人才，共同邁向智慧生活新境界。