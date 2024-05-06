人行調查：首季宏觀經濟熱度回暖 貸款需求升

中國人民銀行6日發表新一季問卷調查報告顯示，首季銀行家宏觀經濟熱度指數較上季上升4.3個百分點，貸款總需求指數較上季度上升10.1個百分點；居民就業感受及就業預期指數較上季小幅回暖。
人行刊登的2024年第一季銀行家問卷調查報告顯示，首季銀行家宏觀經濟熱度指數為35.4％，較上季上升4.3個百分點；對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為39.7％，高於本季4.3個百分點。
報告並顯示，本季貸款總體需求指數為71.6％，較上季上升10.1個百分點；貨幣政策感受指數為70.1％，較上季上升5.4個百分點。
另外，首季企業家宏觀經濟熱度指數為29.7％，與上季基本持平。其中，41.7％的企業家認為宏觀經濟偏冷，57.3％認為正常。
期內，出口訂單指數為39.5％，較上季下降5.9個百分點；國內訂單指數為39％，較上季下降9.6個百分點。經營景氣指數為49.7％，較上季下降1.3個百分點，較上年同期上升0.4個百分點。
城鎮儲戶問卷調查報告則顯示，期內收入感受指數為48％，較上季上升0.8個百分點。就業感受指數為35.1％，較上季上升1個百分點；就業預期指數為45.2％，較上季上升0.2個百分點。
此外，對下一季房價，53.8％的居民預期基本不變，22％的居民預期下降。