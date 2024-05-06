融資券放量 營建股還有戲？ 專家曝空方進場鎖碼2關鍵

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台股近期高檔震盪，非電族群竄出頭，營建股受惠大都更時代題材、新青安房貸議題助攻，帶動房市多頭發酵，上市建材營造指數今年來上漲超過48％，成為近日盤面焦點，營建股今日漲跌互見，日前表現相對亮眼的皇昌、鄉林、皇翔等個股普遍拉回，皇昌盤中一度跌逾9％，不過營建股中仍有強勢股，啟動一波漲勢。

受惠大都更時代題材、新青安房貸議題助攻，營建股成台股盤面焦點。日前表現亮眼個股雖漲多拉回，但營建股表現仍然強勁，只是換人表現而已，京城、大將、愛山林、根基同步亮燈漲停，其餘包括鼎固-KY、亞昕、新潤、鑫龍騰也都大漲超過5％，值得注意的是，根基已連兩日亮燈漲停，呈現價漲量增格局。上曜、皇昌、聯上發、鄉林、皇翔、隆大、達麗等日前表現相對亮眼個股，今日則上演漲多拉回。

法人看好目前營建族群資金匯聚效應延續，加上技術面、籌碼面偏多，不排除後續有醞釀軋空行情的可能性。

萬寶投顧總經理蔡明彰分析，營建股近期量能顯著擴增，自然會吸引多空勢力進駐，融資券同步放量，而短線股價大漲，導致高殖利率題材逐漸鈍化，另就以往經驗來看，盤面主流終將回歸科技類股，為空方積極進場鎖碼的兩大因素。

不過，目前營建股人氣增溫、延續多頭格局，且為內資買盤火力匯集焦點，隨著融券大幅增加，有可能在主流趨勢尚未轉變前，醞釀一波軋空行情。

至於美科技大咖蘋果、高通財報優於預期，但未能拉抬台系電子鏈重返榮耀，3日走勢普遍開高走低，非電族群仍是盤面吸金指標，尤其建材營建類股更是連日扮演大盤領漲要角，今年以來已大漲超過48％。