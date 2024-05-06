科思創推出雅霸 XT聚碳酸酯共聚物系列新品

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科思創在CHINAPLAS 2024國際橡塑展期間，首次推出雅霸 XT聚碳酸酯共聚物系列新品。該系列塑膠比標準產品具有更強的性能和功能，因此可廣泛應用於更多重要領域。憑著獨特的製程，此塑膠產品將在未來加速投入市場，並走向規模化生產。2024年3月底，科思創位於比利時安特衛普基地的聚碳酸酯共聚物新工廠已正式投產。

新系列產品有望率先應用於在亞洲發展較為出色的電子電器及醫療健康領域，用於其外殼零件的塑膠產品必須在設計自由度、尺寸穩定性、抗衝擊強度和耐化學腐蝕性上表現突出，在某些情況下還須具備良好的阻燃性。

該共聚物在通訊和太陽能產業的應用也大有可為，例如可用於製造對耐候性、絕緣性、延展性和阻燃性需求較高的天線殼體。

基於該新型共聚物的技術平臺也進一步進行產品創新，將應用領域拓展至汽車和基礎建設。舉例來說，這系列新品出色的絕緣性、耐候性和阻燃性，能絕佳應用在製造住宅儲能、充電站和充電樁等產品的殼體。

雅霸 XT產品在極端惡劣條件下也仍耐用。這項新的共聚物生產技術，使產品即使在零下40攝氏度的低溫條件下也能保持良好的抗衝擊強度。此外，這些共聚物還具有優異的耐化學腐蝕性和耐老化性，因此特別適用於需要接觸腐蝕性清潔劑和要求戶外耐久性的產品應用。

同時，科思創將提供基於質量平衡法生產的共聚物產品規格，其經ISCC PLUS官方認證，循環生物質原料份額高達80％。因此，雅霸XT也將成為科思創更永續的CQ（Circular Intelligence）系列產品解決方案的一員。

此外，科思創還將在雅霸 XT新品系列下推出含有回收成分的產品，以進一步減少其對環境的影響。憑藉優越的耐候性，雅霸 XT還可明顯延長產品的使用壽命，進而改善產品全生命週期的碳足跡。