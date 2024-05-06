虹夕諾雅 谷關 推出「澄香瑰寶盒」夏季限定冰品

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於2024年6月7日～ 2024年9月1日推出以館內水之庭園為意象所設計的夏季限定冰品「澄香瑰寶盒」。在赤日炎炎的時節，邀請旅客在水之庭園的西式涼亭，於枝葉縫隙中灑落的陽光下品嚐沁心的冰品搭配在地梨山紅茶，度過微風徐徐的午後。

谷關地區自發現溫泉以來一直以豐沛的水資源聞名，除了地底下源源不絕地弱鹼性碳酸氫鹽泉以外，當地十文溪與佳保溪匯流而成的八仙山泉水也是居民所珍視的飲用水源。而虹夕諾雅 谷關水之庭園的潺潺流水也呼應了與谷關地區息息相關的水元素。本次由料理長設計的夏季限定冰品，使用清淨的八仙山泉水變化成不同於台式、日式刨冰的樣貌。旅客能在水之庭園中享用冰品時，品嚐谷關的水源所帶來的涼爽體驗，並且感受水之庭園整體環境所帶來的清風逸境，度過舒適的夏日時光。

【以水之庭園為意象的澄香瑰寶盒】

夏季限定的澄香瑰寶盒是以水之庭園為意象所設計的一道基底為提拉米蘇的冰品，總共分成三個層次。最底層為浸入濃縮咖啡的綿密蛋糕體，象徵「谷關富庶的土壤」。中間層則為馬斯卡彭起司加入自製的釋迦果泥，象徵「地下土層中豐饒的溫泉水」，為其增添了濃郁口感。而最上層點綴著色澤繽紛的芒果、哈密瓜等夏季水果與食用花卉，表現「水之庭園夏季豐富的植物生態」。

最後在旅客食用前將以新鮮柳橙汁冷凍結冰後削成的法式冰沙（Granité）與八仙山泉水製成的檸檬碎冰妝點於三層之上作為收尾，體現夏季山間早朝的露水凝結於水之庭園樹木的葉片的意境，整體在味覺與視覺上表現出夏季山間沁涼的元素。

【搭配三種花草，品飲在地梨山紅茶】

與澄香瑰寶盒搭配的則是在地的梨山紅茶。梨山紅茶的產區位於平均海拔高度1900公尺的高山，因高山氣候寒冷且相較於平地日照時間較短，使得茶葉中的苦澀成分降低且甘味提高。全發酵的紅茶醇厚的口感與沏茶時使用的八仙山泉水襯托澄香瑰寶盒的淡雅甜味，在品嘗完梨山紅茶與八仙山泉水的甘醇滋味後，旅客能依喜好加入準備在一旁的乾燥玫瑰 、桂花及矢車菊，透過不同的花草組合享受專屬於自己的獨特風味。

詳情請至虹夕諾雅品牌官網：https://hoshinoya.com/zhtw。查詢