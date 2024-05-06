母親節「寵媽」就來橡木桶洋酒！讓媽媽感受微醺幸福的滋味

五月最重要的節日，莫過於母親節！在這個珍貴的日子，無論您遠在他鄉工作、抑或生活瑣事忙碌，總要抽個空與母親大人聚聚、表達自己最誠摯的感謝。除了蛋糕、首飾、保養品之外，一家人一起上餐廳大啖美食、舉杯共飲已成為母親節常見的慶祝方式，為了犒賞體恤每一位偉大的母親，「橡木桶洋酒」特別推出了名廠頂尖酒款巡禮，讓媽媽們徹底陶醉。其中首選融合施華洛世奇Swarovski集團精品DNA、譽滿阿根廷的「諾頓Norton」，以及法國第一奢侈品集團LVMH高層私人投資的卓越酒莊「路易基博士家Luigi Bosca」，讓您可輕鬆表達誠摯孝心，更能讓親愛的媽媽留下最彌足珍貴的溫馨回憶。

阿根廷被全世界視為最優質的馬爾貝葡萄的產區，釀出的葡萄酒顏色深邃，黑色水果香氣濃郁，單寧扎實而不咬舌，兩大品牌皆有引人入勝的馬爾貝酒款，「路易基博士家 家傳紅葡萄酒」榮獲2021國際葡萄酒挑戰賽銅牌！果實來自老藤，賦予這款酒典範級的優越濃度。酒液散發淡淡的紅色水果和紫羅蘭的香氣，口感活潑、質地宜人，更帶有櫻桃和李子的芬芳。整體結構均衡且新鮮美味，是阿根廷法定產區（D.O.C.）葡萄酒的典範。至於「諾頓雅緻馬爾貝紅葡萄酒」開瓶後即能感受到濃郁的紅莓香氣，黑胡椒的特色隨之而來，鹹味的單寧和天鵝絨般的質地，無縫地融入了表達辛香料甜香氣的尾韻之內。兩款都堪稱譽滿國際的經典之作。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，母親節檔期是僅次於中秋的送禮旺季，雖說近年受烏俄戰爭、以巴衝突與氣候衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍超前部屬為消費者提前備貨，讓媽媽們盡情享受佳節歡慶氛圍。

橡木桶洋酒所展示的許多優質酒款皆引人注目，比方羅斯柴爾旗下、承襲一級莊園木桐堡極致工藝、號稱波爾多第一品牌的「摩當卡地Mouton Cadet」；在各大國際賽事屢獲佳績的年度最佳創新酒廠「愛倫Arran」；擁有讓消費者徹底理解泥煤風味的浪漫野心「拉格Lagg」；搖滾巨星貓王最愛的德國非官方大使「藍仙姑Blue Nun」；徽印向馬爾他騎士團致敬，努力傳達開放、友善、溫柔與愛的「蘭頌Champagne Lanson」；來自美國最大製酒集團Heaven Hill、風味遠勝一般香甜酒的「帕瑪PAMA」——在在都是讓餐宴品味加乘、浪漫加倍，讓母親節更無懈可擊的浪漫之道。

另外，母親節時值初夏，來杯啤酒再適合也不過了！來自蘇格蘭的精釀啤酒品牌「英力士．根Innis & Gunn」除了獲獎無數、更榮獲「蘇格蘭第一名精釀啤酒」、「加拿大第一名精釀啤酒」、「英國人最推薦精釀啤酒」等殊榮。

最新發表的「VP07」使用Super Styrian啤酒花並在格蘭利威18年單一麥芽威士忌酒桶中陳釀九個月，然後在酒廠的波特桶中陳釀三個月，突破了卓越口味的界限！桶陳影響相當顯著，棕黑色酒體飽含黑巧可可、咖啡、煙草、葡萄乾、胡椒、堅果的氣質，共構交融成溫暖的醇香。在任何國家都是極限量發行，錯過不再；而「Gunnpowder IPA」則採用Cascade、Centennial和Mandarina三種啤酒花創造豐饒的熱帶水果香氣，更用Extra Pale及Munich兩種麥芽進行釀造。光是嗅聞就能體會到柳橙、葡萄柚和松樹林的爽朗風格。酒體未經過濾，因此您能感受真實的酒體深度與最新鮮啤酒花的曼妙姿態。

袁德珮指出，Innis & Gunn深受全球的Beer lover喜愛，外銷近40個國家以外，更是在蘇格蘭各大高級酒吧、餐酒館都會出現的熟悉身影，大膽玩桶、重塑酒迷新一代啤酒世界觀的它，也必定能給媽媽沁涼舒爽且耳目一新的新鮮感受。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）