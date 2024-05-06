海底覆網清除甘苦談 環管署長潛水實際體驗

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

環境部環境管理署署長顏旭明，6日率南區環境管理中心主任石秉鑫等視察澎湖縣海底覆網清除工作，並實地潛水現勘。顏旭明表示，希望透過實際行動為海洋環境盡一份力，並喚起民眾對海洋保育的重視，共同為海洋永續發展努力。

顏旭明一行人，今早是出發到香爐嶼海域，在水下9米深處打撈出一件長150米的刺網，上頭有已死亡的魚、蝦，最後利用工具和浮力球，在剪斷網具後讓其漂上海面，再以船隻回收帶回。

漁業為澎湖主要經濟活動，然漁業過程中可能會有網具的脫落狀況發生，這些廢網便會造成生物纏繞死亡，以及產生水域活動安全疑慮、廢棄物污染等問題。

為推動行政院「向海致敬」政策，環境部（原行政院環境保護署）自110 年補助澎湖縣政府辦理海底覆網清理工作，截至 112 年已補助約 1279 萬元，累計清理約 6 萬 3000 公斤的海底覆網，今年亦已核定補助 500 萬元，希望持續改善海洋環境生態落實海洋資源永續。

顏旭明說，透過實際參與下水清除海底覆網，能體會這份工作的困難之處。因為海底環境複雜多變，需具備相應的潛水技術和設備方能勝任外，清除海底覆網過程中更需小心處理，以免進一步損傷遭纏繞的珊瑚礁本身。此外，天氣和海況等自然因素也會增加工作的挑戰性。

顏旭明指出，清除覆網過程中看到漁網覆蓋住珊瑚、纏繞在上面的海洋生物與垃圾，都讓人感到心痛，所以維護海洋環境刻不容緩，一刻都不能停歇。不然，未清除的海底覆網會纏繞海洋生物造成其死亡，以及影響珊瑚生長，和造成水域活動安全和廢棄物污染等問題。

他強調，海底覆網清除具有一定的難度，雖然沒辦法時刻做到這件事，但從生活中減少一次性的垃圾源頭減量，就是對環境最大的幫助。