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落實交通安全 新北研發在地化課程教學示例

  • 中時即時 陳慰慈
新北市教育局今在於柑園國中辦理國中交通安全教育教學示例公開課，教育局長張明文到場與師生共同參與。（新北市教育局提供）
新北市教育局今在於柑園國中辦理國中交通安全教育教學示例公開課，教育局長張明文到場與師生共同參與。（新北市教育局提供）

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新北市111學年度將交通安全教育納入學校課程計畫，並自112學年度起，首創研發在地交通安全教學示例。教育局今在於柑園國中辦理國中交通安全教育教學示例公開課，教育局長張明文到場與師生共同參與，並宣布113學年度正式成立交通安全輔導團，透過研發教材、落實課程、教師研習及諮詢輔導等策略，全面落實交通安全教育。

教育局長張明文表示，新北市長期深耕交通安全教育，2016年已跨校成立交通安全專業社群，研發交通安全教育教材；為全面落實交通安全教育，113學年度正式成立交通安全教育輔導團，透過正式編組，延聘交通安全專家學者為諮詢顧問，並邀請績優學校校長及高國中小交通安全教育專業教師擔任團員，透過研發教材教案、辦理種子教師研習及公開課、建立教學諮詢輔導體系等，協助各校交通安全教育課程發展。

新北市交通安全社群指導顧問蔡麗鳳表示，交通部頒訂之「交通安全教案手冊」於現場推動時需依在地特性及教學現場轉化。新北市交安社群教師自112學年度起，依據該套教材逐步研發高國中小「在地化交安教育課程教學示例」，由專家學者指導教師們依學區特性、學生通學需求編寫，教案經過研發、試教、檢討、修正等程序，相當嚴謹。

迄今年4月底已完成國小1至6年級教學示例彙編，近期將提供各國小教師運用。今日進行國中8年級-安全感課程教學示例公開課，協助國中教師掌握如何將交通安全教育融入領域教學。

柑園國中學務主任胡竣豪表示，國中階段交通安全課程設計特別重視培養學生風險意識，教孩子事前警覺並採取措施，避免涉入風險。教學方式可藉由小組活動，善用同儕影響力來型塑個人安全用路行為。期望透過公開課，讓更多老師了解運用教學示例。

公開授課的柑園國中陳緯杰老師表示，學校大門前道路狹窄且常有大型車出入，且學生騎自行車上學的人數占全校學生20％。本次公開課示例即透過在地化思考，從發掘學校附近潛在危險、自行車的裝備及騎乘禮儀等方向設計課程，運用平板及kahoot、padlet及google my map等教學資源，讓交通安全教育課程更加貼近學生的生活與需求。

教育局表示，持續請各校將交安教育納入課程計畫、並由社群研發教學示例、辦理種子教師培訓，同步也將課程教學納入交安訪視，輔導學校落實。另請各校依據周遭通學情境推動校本交通安全教學。呼籲家長與學校合作，從小培養學童正確用路觀念及行為。

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