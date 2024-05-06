電金齊發功台股驚驚漲 法人：市場氛圍轉樂觀，關注重回三大焦點

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外資買超216億元 三大法人5/6合計買超台股274.7億元

美國4月非農就業數據疲軟，意外重燃降息希望，激勵上周五美股應聲大漲，受此激勵台股今（6）日跳空上漲開出，盤中指數最高來到20,639點、大漲逾300點，權值股台積電、鴻海領軍大漲，AI概念股、金融族群同步走強，雖尾盤台積電、廣達股價略為回檔，但終場加權指數仍大漲192.99點、以20,523.31點作收，成交量為4126億元。

三大法人今（6）日合計買超274.7億元，其中，外資買超216.63億元、投信買超46.69億元、自營商（自行買賣+避險部分）買超11.38億元。

法人分析，美聯準會近期談話偏鴿，市場氛圍轉趨樂觀，後續降息時間點則取決於經濟與通膨數據，不過市場最擔憂的升息變數影響降低，可提升中長期相對寬鬆的流動性支撐。

從基本面來看，台股不看淡，主要是上市櫃公司第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼成績，為台股這波反彈格局提供支撐，接下來市場關注焦點重新回歸企業獲利、公司基本面、及股價評價的合理性；從技術面來看，台股4月29日長紅K棒，屬於型態轉強，未來20,000點成重要支撐位置，未跌破前都屬強勢。

（工商時報 數位編輯）

電金齊漲 台股漲192點收20,523點

美國聯準會今年仍存降息機會，激勵台股開高整理，電子、金融族群強勢，終場指數守在20,500點之上，以20,523.31點作收，上漲192.99點，漲幅0.95％，成交值4,126.41億元。

半導體族群今天領軍喊衝，台積電終場上漲6元，收在786元，漲幅0.77％；季報亮眼的十銓下午即將召開法人說明會，盤中亮燈漲停104元至收盤。

鴻海帶量上攻，終場大漲11.5元，收在167.5元，漲幅7.37％；人工智慧（AI）指標股中，緯創、緯穎、廣達、技嘉終場皆漲逾2％。

盤面上表現強勢的族群還有金融類股，終場上漲2.19％；其餘包含水泥、機電、食品、橡膠終場上漲逾1％。

法人分析，市場期待美國聯邦準備理事會（Fed）今年仍可能會降息，加上第1季台灣經濟數據、企業表現佳，激勵具備題材的個股表現，但後續須留意部分漲多個股拉回修正等情況。

（中央社）

電金聯手 光復20,500點

電子權值股搭金融股衝鋒，台股站回20,500點！急跌後又急行軍反彈逾千點的台股再添助力，美國4月非農就業數據疲軟重燃降息希望，且今年以來走勢平平的蘋果及Tesla近期股價轉強，搭配Nvidia股價回神，激勵台股指數延續上週反彈走勢，今天一開盤就跳空開高，在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、信驊（5274）連袂走高，搭配金融類股及傳產股續強，，終場加權股價指數收20,523.31點，大漲192.99點，成交量為4,126.41億元；OTC指數為250.79點，上漲0.8點，成交量為930.39億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲5.23％，其次是金融類股及橡膠類股，分別上漲2.19％及1.52％；表現較差者為電線電纜類股、機電類股及油電氣類股，其中電線電纜類股下跌0.62％，機電類股下跌0.36％，油電氣類股下跌0.24％；上櫃部分，表現最佳為營建類股、上漲2.06％，表現最差為紡織類股、下跌0.53％。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股2024年4月29日長紅K棒，屬於型態轉強，未來20,000點成重要支撐位置，未跌破前都是強勢，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，目前輪動產業以AI伺服器和散熱族群為主，包括重電族群、IC設計、機器人概念和被動元件等；熱門次產業輪動，包括營建、資產和觀光等。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，隨Fed釋出偏鴿言論，加上陸續公布的蘋果、亞馬遜、高通等科技龍頭財報優於預期讓美股止跌回穩，進一步吸引逢低資金回流台股，加權股價指數再度收復5、20日均線，由於4月下旬行情震盪已反應Fed延後降息等訊息，預估高評價股票已有所修正之後，接下來市場關注焦點重新回歸企業獲利、公司基本面、及股價評價的合理性，由於第二季為電子產業淡季近期將以公司業績展望主導股價表現，可留意盤面類股輪動的投資機會。

（時報資訊）