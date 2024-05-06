伊東豐雄台北獨家住宅「豐琚」 開工地段優勢單挑南港經貿園區

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南港區矚目指標個案「豐琚」於日前舉辦開工動土典禮，投資興建的中國開發董事長鄭重，以及國際頂尖營造團隊「日本國土開發」台灣分公司藤井雅弘部長等貴賓，蒞臨現場祈福執鏟，期待此作躋身城市住宅新典範。

「豐琚」邀請到普立茲克建築獎大師伊東豐雄操刀設計，是這位當代建築哲人插旗台北的首座住宅作品。基地座落在「靜心苑」日式官舍古蹟旁，享有濃蔭樹席首排的美景，步行至3.6萬坪南港公園也僅需5-6分鐘，緊鄰忠孝東路一級商業大道軸帶，距離捷運板南線昆陽站僅300米，並正臨頂尖商辦、複合式大開發叢集的「商務運籌中心」首席。

薈萃大師獨家宅、東區捷運宅、CBD增值宅、樹濤景觀宅、公園養生宅等多重優勢，讓個案開賣至今僅短短兩個月，就創造銷售近七成佳績，每坪單價不只站上所在昆陽生活圈新高，更大幅超車南港經貿園區新案價格與發展前景。投資興建的中國開發表示，伊東先生近年來幾乎不再涉足私人住宅的設計，因此個案除了是伊東豐雄台北獨家住宅，更是典藏大師「限量珍版」名邸的稀有機會。

綜觀個案所在捷運昆陽站一帶，屬於信義計畫區東移首站，能一線直襲CBD擴張的商業動能，是扼守南港磅礡民間開發的核心據點，區域如雨後春筍的都更案，幾乎都集中在此，迄今更狂吸逾5千億的民間資金挹注。鉅量複合大開發與高級商辦極為稠密，儼然大南港這處新東區的商務運籌中心，包括國泰利百代商辦大樓、國產建材實業都更、開發價值千億的南港國際複合開發、宏盛辦公大樓，以及萬眾矚目的富邦大南港案等，在南港西軸掀起一場震撼地表的商辦造鎮運動，市場一致看好成為競速信義CBD的最強棒。

基地周邊的自然景觀也極為豐富，包括都會生態湖泊「東新陂」、佔地11.8公頃「南港公園」，皆步行3-5分鐘可達，尤其地理位置緊鄰南港山麓，親山步道遍佈，是都心裡難得的高綠覆率森氧環境。「豐琚」是南港玉成公辦都更案，2021年由國家住都中心擔任實施者，由中國開發獲最優申請人資格，由於個案地段性卓越、小環境機能性佳，土地價值極高，因此住都中心在遴選出資人之際，旋即吸引許多國內一流建商投標，規劃過程中，都更專家中國開發更跨海力邀伊東豐雄共同合作，最後拿下最優申請人資格。