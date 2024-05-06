台中13期重劃區公設未完成 議員：不能徵地價稅

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台中13期重劃案開發期程歷時至今，已耗時17年，交地進度完成99％，市議員朱暖英6日表示，13期民眾比其他重劃區民眾，需多3倍時間在外地租屋，付了10多年租金，有人被迫停止廠房租賃造成損失，若未完成重劃計畫，地政局不應起算徵收地價稅，否則民眾一頭牛被剝好幾層皮，根本是欺負百姓。

台中市議會今進行交通地政業務，市議員朱暖英質詢指出，台中13期重劃案開發期程歷時至今，已耗時17個年頭，交地進度完成99％；然而，過往無論是第11、12期重劃，計畫完成期程大約落在3至4年，最多不會超過5年。

朱暖英說，13期民眾比其他重劃區的民眾，得多3倍的時間在外地租屋，付了10多年租金，有人被迫停止廠房租賃，造成租金收入損失；13期重劃案是一個計畫，計畫裡公共設施未完成，公園未做好，道路也還沒通，即便交地了，也不能視為重劃完成。

地政局局長吳存金表示，目前13期重劃已完成99％，道路也在4月30日全面開通，起徵地價稅法定是以重劃完成時間開徵。

朱暖英說，政府重劃延宕沒有租金補貼，重劃盈餘也沒有分地主，如果未完成重劃計畫，就開始起算徵收地價稅，民眾一頭牛被剝了好幾層皮，根本就是欺侮百姓，市府應重新認定重劃完成時間，不要讓民眾在短期到處籌錢或賤賣土地繳稅。