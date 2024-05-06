眼袋困擾不分年齡 專家有解方

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「眼袋」時常成為許多人的困擾，然而造成眼袋的原因很多，包括遺傳、淚溝、脂肪堆積和肌膚鬆弛等。現代人的生活方式容易不規律，若再加上不良的生活習慣，更讓眼袋問題變得年輕化，已經不再是中老年人的專屬問題。

民眾常將眼袋、淚溝和臥蠶搞混，但只要仔細觀察眼部周圍，就能容易分辨，臥蠶是靠近下睫毛下方的條狀肌肉；眼袋則是脂肪組織的堆積，通常會使得下眼瞼的肌膚鬆弛；淚溝則位於下眼眶邊緣，有時候會有色素沉澱，造成一塊三角凹陷，隨著現今的醫療技術進步，幾乎每種眼部問題都有對應的解決方法。

醫師李京軒指出，眼袋手術是解決眼袋問題的較快途徑，常見的手術方式有隱痕眼袋內開、外開和複合式眼袋手術，每種手術方式都有自己的優點和缺點，例如隱痕內開手術操作快速、恢復期短、外觀無明顯疤痕，但無法改善皮膚鬆弛，外開手術適用範圍廣泛，但風險較高、恢復期通常較久；複合式眼袋手術則可結合不同優勢恢復較迅速、效果也很顯著，但手術時間較長，民眾應該依據個人情況與醫師討論，選擇最合適的方式。

李京軒提到，近年許多藝人都向他諮詢眼袋問題，其中包括資深藝人李國超，他選擇眼袋內開的方法加上外修皮膚，同時處理眼袋的脂肪和中面部的韌帶與外側鬆弛的肌膚，但是不會破壞到眼部的肌肉，還同時讓眼部輪廓更加自然，恢復過程也更快。術後李國超也表示，更有自信、整體表現也更出色。

李京軒再次提醒，若民眾想透過醫美手術提升外觀，除了務必尋求專業醫師建議，也要留意恢復期的種種細節，如：是否冰敷、避免激烈活動、避免食用辛辣食物等，也要定期回診確保恢復效果。