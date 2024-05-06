翻轉教育空間 拓展「共享」力量　百貨循環建材再生地方文史基地

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一間高中教室，除了學生排排坐面向黑板，重複地上課與考試，還可以有什麼不一樣的可能？在金山高中的教室裡面，除了課桌椅，還多了斜屋頂式的廊道展架、可變換式的箱型階梯，以山形的斜頂、堆疊的箱體，打造出金山特有的山巒意象，加上金黃色與藍色的代表色彩點綴，為金山的風貌畫龍點睛。

翻轉的教室空間，搖身一變成「金山文史教育基地」，擺放著高中生在金山地方的攝影照片，以及許多地方文史的書籍資料。更特別的是，改造的建材，來自環球購物中心商場及專櫃的改裝替換材料，由文化大學建築系師生攜手改造，百貨建材不但重新循環，找到了新生命，也給地方文化與教育，開展更多的想像力。

翻轉的教室空間，搖身一變成「金山文史教育基地」，擺放著高中生在金山地方的攝影照片，以及許多地方文史的書籍資料。更特別的是，改造的建材，來自環球購物中心商場及專櫃的改裝替換材料，由文化大學建築系師生攜手改造，百貨建材不但重新循環，找到了新生命，也給地方文化與教育，開展更多的想像力。

【幸福從永續日常開始 山海之間的循環再生】

作為與生活緊密相關的百貨商場，環球購物中心把「打造日常生活的幸福」視為重要精神，而實踐永續生活，更可以讓幸福不間斷。從商場本身做起，在百貨空間內放置魚菜共生的系統、定期舉辦永續小學堂，來到商場的人從日常就可以貼近永續。環球購物中心更積極把永續的概念向外擴散，並與大學的建築系合作「愛循環」計畫，2023年將商場及專櫃改裝替換的建材，用來改造桃園奎輝國小的「偏鄉圖書室」，讓永續教育向下扎根。今年，則把循環建材帶往了位於山海之間的金山高中，並與文化大學、金山高中一起建構了獨特的金山文史教育基地。

「除了基本的再循環，更看見了令人驚豔的創意！」環球購物中心行銷處協理陳子彥，來到現場看到每一塊建材，包含鋼架、木條、木箱，都發揮了巧思，展架不但有輪子、可以隨時移動，靈活組裝應用。金山文史基地的改造成果，也將成為他們的動力，把「循環」的理念持續滾動下去。

【宛如「變形金剛」的高中教室 創造全新教育體驗】

「我們重新去定義一間教室，揮灑不一樣的創意！」參與改造計畫的文化大學建築系學生王凱強，反思過去高中上課的情境，希望透過建材去創造更多教室裡的小空間，讓教學不會只有單一形式，打開各種交流與學習的可能性。

文化大學建築系教授駱又誠認為，建築設計需要貼近使用者的需求，這一次在金山高中教室的改造策略，運用了「模具化」的概念，以手上有限的建材，設計出一個個可以增減、變換的結構，在不同使用情境中，就可以適時做變化。

對於建築系的師生來說，這一次的改造也是全新的學習。「以前的專業訓練是想要做什麼，就拉一個模型出來，但這一次卻是反過來，在有限的框架與素材下，以使用者為出發的思考。」他們期待透過這次「逆向思考」的建築設計，循環建材能讓高中師生有多元的空間體驗。

【教育向下扎根 逆向思考激發創意】

文化大學建築系教授駱又誠說，建築產業其實耗費很多環境資源，這是他們初次嘗試循環建材的設計，為了能夠延續「循環」的概念，他們盡量讓所有設計都採用標準化、模組化、單元化的方式，之後就可以大量的重複再利用。

「在這樣的空間裡更能激發創意、突破框架！」金山高中的校長陳玉桂樂見這樣的空間能替高中教育增色。尤其，金山高中屬於教育部定義中的偏鄉高中，而當孩子來到這裡之後，會知道金山有美麗的山海，對在地有更多的認識與感受，未來偏鄉就再也不是偏鄉。

陳玉桂期許，以循環建材創造出來的基地，未來可以回饋到永續教育中，讓學生認知到，這間教室就是一個很好的現地教材，培養能力，用創意去回應社會與環境問題。

【共享無限大的循環效益】

嶄新的金山文史教育基地，除了把循環的永續概念接續新篇章，基地的「共享」性質，更翻轉了大家對空間與資源的固有概念。

「透過跨產業合作來落實共享的概念」陳子彥說，這是環球購物中心的重要理念，除了提供資源和素材，還需要不同的角色一起行動，落實想法。企業不但實踐ESG、大學實踐了大學社會責任，高中更在新課綱的互動共好概念下，持續支持著教育與地方。環球購物中心未來規劃，讓基地中的金山地方展品，也能在百貨空間展出，在地的美麗就可以被更多人看見。

未來，金山文史基地將與金山地方社區相互共好，開放給在地創生的夥伴，聚集更多共創的能量。這一次的行動，循環的不僅只是建材本身，更能將無形的價值一起共享給更多人。