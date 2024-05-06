《半導體》首季EPS、4月營收雙高峰 十銓爆量強攻天價收場

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【時報記者葉時安台北報導】十銓(4967)周一將召開法說會，法說會前挾已公布的營運數據，當天股價漲停，以104元鎖在歷史新高價作收，成交量創下半年以來新高量能，十銓今年首季EPS創下歷史新高，周一再公布4月營收表現，單月再續淡季不淡，4月營收再寫歷史第三高，僅名列於去年4月、11月。展望113年後半場營運，看好AI運算與Edge運用，將逐步拓展研發實力，整合產業資源進行至產品布局，樂觀看待今年成長幅度。

十銓公布4月份營收達20.43億元，營收成績再續淡季不淡，雖然年減22.99%，低於歷史新高水準，仍月增65.79%，單月取得今年營收最高的成績，主要受惠於B2B專案與品牌力道強勁訂單挹注，需求持續回溫，樂觀看待後市，營收有望再度成長。記憶體產業能見度明朗及客戶需求穩定狀況下，銷售成績翹足企首。展望113年後半營運，看好AI運算與Edge運用，將逐步拓展研發實力，整合產業資源進行至產品佈局，樂觀看待今年成長幅度。

高頻寬記憶體(HBM)需求提升，對半導體產業及記憶體產能應用造成影響，原廠漲價態度進一步推升DRAM及NAND Flash現貨價，提振客戶拉貨動能；AI熱潮同時持續加溫，科技發展趨勢及未來商機帶動，第三季開始AI應用裝置陸續廣泛，未來將愈加普及，記憶體儲存需求不減反增。十銓將保持高效營運驅動力的同時維持充足庫存水位滿足客戶下半年傳統旺季及AI相關應用產品出貨需求。

十銓旗下電競品牌T-FORCE及創作者品牌T-CREATE產品，更是一舉拿下四座2024德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award 2024)，超越以往得獎紀錄。6月4日-6月7日十銓將於COMPUTEX 2024以「遊戲進化，AI革命」為主題概念強勢登場，全球首發亮相並以「AI人工智慧應用產品」主題概念貫穿一系列全新產品，同時完美呈現與時俱進的堅強創新研發技術。