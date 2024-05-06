泰國極端高溫致38死 鴨子熱到不下蛋、榴蓮農叫苦

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東南亞地區近期遭熱浪襲擊，極端高溫讓人們叫苦連天，泰國今年迄今已有38人中暑死亡。泰國一名鴨農也申訴，農場中的鴨子在熱天紛紛躲在樹蔭下乘涼，無法下蛋，讓他忍痛割愛，將5200隻鴨子賣掉。

泰國近日出現極端高溫，曼谷「體感溫度」一度突破攝氏50度。據泰國《民族報》和英國《衛報》報導，泰國公共衛生部健康署副署長阿塔彭（Atthapol Kaewsamrit）5日表示，自2月22日開始該國許多地區出現極端炎熱天氣，有38人因此中暑死，死者大多是在戶外勞工、老年人、酗酒者及合併症患者（co-morbidities）。

據統計，大部分死亡案例發生在泰國東北部，其次是中部和東部地區。阿塔彭表示，酷暑將持續襲擊泰國多個地方至6日。他勸告民眾避免長時間曝曬，也應減少飲酒，並建議民眾穿著輕薄衣服及多喝水。

對於熱浪來襲，泰國披集府的63歲鴨農賽易（Sae Klomkamnerd）大吐苦水，稱在極端高溫下，自己養的鴨子熱得下不了蛋。他說，「面對炎熱天氣，我們白天會抽取更多地下水來填滿池塘，這樣鴨子就可以到水裡降溫，但到了早上9點多10點水溫就變得太熱，鴨子都不肯進水，只想到樹蔭下乘涼。」

他指出，「在正常的天氣中，有80到90％較年幼的鴨子會下蛋，但現在天氣太熱了，只有60％的鴨子肯下蛋，有時甚至只有50％。老鴨的情況就更糟了，只有3成肯下蛋。」

賽易說，蛋的體積也小了許多，因鴨蛋以重量販賣，現在一托盤的鴨蛋只能賣到75泰銖，若收成好，每盤可以賣到100到105泰銖。他感歎道，「今年真的很糟糕，真的很艱難。」

不僅如此，極端天氣也讓泰國的榴槤在樹上爆裂、水稻作物遭到毀壞。每年3月到6月是泰國榴槤的收成季，但過去幾週，泰國最高溫徘徊在攝氏40度左右，隨之而來的乾旱導致收穫期縮短。

當地一名榴蓮農表示，高溫導致榴槤成熟得更快，但長得不夠飽滿，品質不符合標準，因此也賣不出好價錢。他說， 「今年我們遇到了危機。如果未來氣溫繼續上升，我們就完蛋了。」

高溫乾旱不僅損害榴槤質量，還增加種植成本。由於當地無雨缺水，榴蓮農被迫每隔一天購買約12萬公升水，使用10輛水車給果園澆水，導致榴槤種植成本大幅增加。