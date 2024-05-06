金正恩要北韓人在他生日上宣誓效忠 或是鞏固政權手法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓國一家研究機構表示，自2011年上台以來，北韓最高領導人金正恩首次要求人民在他生日上宣誓效忠，此舉被外界視為鞏固政權手法。

據路透報導，總部位於韓國首爾的南北發展研究院（SAND）發布的照片​​顯示，效忠宣誓儀式似乎是在金正恩1月8日慶祝40歲生日當天舉行的。不過，路透無法獨立核實有關消息。

北韓從未透露金正恩出生日期，而他的父親和祖父的誕辰週年紀念日也曾舉行過效忠宣誓儀式。

南北發展研究院在分析中表示，「金正恩選擇在40 歲生日時舉行效忠宣誓儀式，標誌著他開始執政第13個年頭，這也代表金正恩轉向政治自信，與他的前任的做法有所不同。 」

南北發展研究院主席崔敬姬（Choi Kyong-hui）告訴路透，北韓最快可能在明年將金正恩的生日定為官方週年紀念日。

金氏家族王朝自2戰後，一直統治著北韓國家。路透指出，金氏王朝透過建立個人崇拜來加強他們對權力的控制。據一家在平壤有合作夥伴的西方旅行社以及研究官方媒體的分析人士稱，北韓今年首次不再將4月15日開國領袖金日成誕辰紀念日稱為「太陽日」 。

美國華府監控北韓動態的網站「北緯38度」北韓事務分析專家李敏英（Rachel Minyoung Lee）在談到取消「太陽日」的決定時表示，「我們應該將此視為北韓進一步支持金正恩領導力宣傳活動的一部分。」她指出，雖然此類努力並不新鮮，但多年來是分階段進行的，北韓在某些年份明顯加快發揮金正恩領導地位的努力。

另外，有趣的是，北韓上個月發行了一首名為「友善的父親」的新歌，影片中出現兒童、軍隊和醫務人員等不同背景的北韓人，他們熱情高唱諸如「讓我們歌唱，偉大領袖金正恩」和「讓我們吹噓金正恩，一位偉大的領袖」等歌詞。而這首歌意外在短影音平台爆紅，西方年輕人更多次轉發。