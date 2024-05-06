爭取14年、3改計畫 國1銜接台74線系統交流道將通車

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「國1增設銜接台74線系統交流道工程」將於13日通車，國民黨立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、吳呈賢、吳建德6日邀地方里長在高公局二分局監造工務所舉行大雅系統交流道通車說明會，歷經14年爭取、3度改計畫，未來國1銜接台74線系統交流道，讓台中高快速道路轉換不必再經由地方道路銜接的。

楊瓊瓔也針對國道1號后里至大雅路段雍塞問題，說明已和立法院副院長江啟臣爭取自后里（160.6K）至大雅系統交流道（173.1K）雙向各拓寬1車道為雙向8車道，而豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，也將增設南入匝道，並改建后里三線路、舊社路、大雅雅潭路等3座跨越橋，總共計畫經費約168.81億元，預計121年可完工。

楊瓊瓔表示，國1與台74線銜接交流道即將完工，整整14個年，從爭取可行性評估、預算、用地等協調中央和地方全程參與，跟官員追進度開了無數次會，如今將完工，再辛苦都值得。

楊瓊瓔指出，此案14年、3度改計畫，橫跨4屆政局，期間2次工程預算大調整，總經費從46.09億元修正為62.605億元，無數個現場會勘跟協調會，換來國1到崇德、西屯匝道預估省下26分鐘及20分鐘，更打通台中「3環（國道1、3、4號及台74線）外、中、內環」路網，台中人回家、外地來發展，便捷安全再升級。

「國1增設銜接台74線系統交流道工程」，在縣市尚未合併前，由前立委蔡錦隆爭取做可行性評估，一開始中央及地方光在可行性評估及工程計畫上就意見分歧，最後在楊瓊瓔及蔡錦隆要求下，時任交通部長毛治國拍板由高公局收回另重新辦理規畫，並改以系統交流道方式進行銜接國道1號及台74線，工程及用地費也由中央全額負擔，地方政府免負擔22％配合款。

交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，於國道1號172K設置南出北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線增設東西向4支進出匝道，通車後不僅可紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道的交通壅塞，且優化後的大雅系統交流道處於路網樞紐核心，有效串接國1與台74線後，能解決大台中地區國道壅塞情形。