環宇業外拖累連15季虧損 KGD搭AI熱潮營收爆衝

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三五族廠環宇-KY（4991）6日舉辦法說會，受常州承芯半導體投資損失金額增加，拖累今年首季稅後虧損2.1億元，總執行長暨總裁安寶信指出，無線射頻（RF）代工未見明顯拉貨動能復甦跡象，但受惠資料中心需求帶動，自有光電元件（KGD）銷量大幅增溫，看好第二季業績表現優於前季、下半年優於上半年。

受惠AI新興應用帶動資料中心升級潮，環宇今年KGD銷售告捷，然受轉投資公司效益仍未完全顯現，常州承芯去年第二季起陸續完成擴廠後，廠房設備折舊金額及用人費用均提高，拖累環宇第一季稅後虧損2.1億元、每股虧損1.9元，已連續15季虧損。

不過，受惠AI新興應用帶動資料中心升級潮，環宇今年KGD銷售告捷，今年首季產品營收比重方面，RF代工占29％、光電晶圓（Opto）代工14％、KGD則是高達55％；其中，RF及Opto代工受市場需求尚未回溫及客戶減少投產等影響，營收較去年同期分別下滑33％及22％，唯獨KGD受惠資料中心需求、逆勢大幅年增1.91倍，在KGD產品應用中，資料中心占比就高達93％，顯示其對環宇後市營運重要性。

安寶信直言，今年KGD產品需求健康，預期800G模塊需求下半年仍會延續，1.6T則有望於今年第四季開始量產，並於2025年開始大舉貢獻營收，雖一開始出貨量不大、但單價較高，預期將對獲利面有所助益；整體而言，公司對光通訊展望樂觀，看好第二季營運將優於第一季好，下半年也會好過上半年。

此外，環宇日前召開重訊宣布將持有的晶成39.05％股份轉讓予富采子公司晶電，以今年3月31日對晶成的投資相關帳面金額為依據估算，預估處分利益為1.53億元。公司指出，後續相關微電設備則預計先投入完善美國6吋廠，以支持目前現有客戶，並將持續尋找生產基地及合作夥伴，希望年底前能有定案。

環宇長期虧損主要來自業外轉投資拖累，2024年第一季也不例外，統計單季採權益法認列投資損失金額2.08億元，但已較前季減少2,100萬元；業外虧損主要來源仍是常州承芯半導體，單季認列投資損失高達1.32億元，而晶成投資損失也有8,859萬元，惟上海宙鎵則是有1,196萬元投資利益挹注。