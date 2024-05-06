世新大學「甄試的」短影觀看破百萬 發起AI短影競賽

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傳播教育特色顯著的世新大學，近期結合生成式AI（GenAI）與師生創意在社群媒體上發布多部短影音，不僅帶出校園重要活動與招生資訊，更成功掀起網路話題討論，其中一支「申請入學二階甄試」影片在Instagram、Facebook以及Threads等社群平台瘋傳，不到一週時間，在世新大學臉書專頁創下破100萬次觀看、IG Reels破90.9萬次觀看，魔性的迷因二創內容被網友稱讚「這才真的是行銷王，拿這段影片直接去面試吧」、「忍不住看了3次」、「真世有新」。

世新大學校長陳清河表示，雖然網路迷因吸睛有話題，但要成功結合校園資訊仍需依靠創意與能力來執行，大力為這次由新聞系學生組成的短影音團隊點讚。生成式AI輔助新世代影視創作者的成功案例愈來愈多，看好年輕世代在AI應用的創意和獨特性，作為傳播教育領頭羊的世新大學，正式發起2024「AI 風暴：探索人工智慧對媒體與生活的衝擊」短影片競賽徵件活動，全國高中職、大專院校在學學生均可報名參加，分為「3分鐘影片」與「15秒短片」競賽組，以探討AI如何影響日常生活、工作和學習，提供簡短但深刻的AI影響為主題呈現，徵件時間即日起至7月7日為止，詳情可查閱活動報名連結。

世新大學活用短影音的魅力，以生動活潑的方式成功推廣校園事務，副校長賴正能表示，因為看重短影音節奏明快的調性，符合高中生、大學生吸收資訊的習慣，所以持續嘗試這類流行帶點娛樂效果的模式，近期由「AI內容創製中心」製作的短影音，就藉由生成式AI的模型和技術，讓吉祥物「世新虎」、校長陳清河粉墨登場，成為影片主角，同樣在IG Reels屢創破萬點擊，相比各校官方社群，走出不同的世新品牌道路。

世新大學各系所近年均開始投入以AI技術為核心的研究專案與創新課程，有廣電系「生成式AI繪圖」，新聞系「AI與媒體產業」、資傳系「生成式AI與商模創新」、英語系「西方文學AIPRM劇本創作」、日文系「日中智慧翻譯」、通識課程「認識人工智慧」與「生成式AI應用入門」等，為世新學生開闢全新創意領域。並以AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律的「世新AI五哩路」，帶領新聞傳播、管理、人文社會、法律等四大學院師生，掌握AI科技與工具，製作出引領時代創新的AI內容作品。